rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:57

Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 15:59

Updated Сегодня, 15:59

Персоналу отеля в Миллерово стали угрожать после отказа заселить участников СВО

Персоналу отеля в Миллерово стали угрожать после отказа заселить участников СВО

18 декабря 2023, 15:57
Фото: 1MI
Персоналу отеля в Миллерово стали угрожать после отказа заселить участников СВО
Персонал отеля в Миллерово «Добрыня» стал получать угрозы после отказа заселить участников СВО, об этом сообщили донские СМИ.
Сюжет
СВО

Напомним, 18 декабря стало известно, что один из отелей Ростовской области отказал в заселении участникам СВО. Хотя изначально причиной этого называли ненадлежащее поведение со стороны бойцов, позднее представители отеля «Добрыня» объяснили, что причиной конфликта стала ошибка в бронировании номера.

Администратор загородного клуба «Добрыня» Алёна рассказала изданию «Регнум», что хотя сам конфликт с военными произошел в конце ноября — сейчас на отель обрушился шквал звонков с угрозами.

В отеле в Ростовской области объяснили, почему отказались заселить бойцов СВО
Узнать подробнее

Девушка объяснила, что хотя отель и отказался заселять мужчин в семейный номер с двумя кроватями для родителей и детей, она сразу вернула военным все уплаченные средства и принесла извинения от лица отеля, предложив им заселиться в другую гостиницу. В самом загородном клубе на тот момент альтернативных номеров не было из-за его популярности среди военных. Для трех товарищей, не готовых разлучаться, просто не было достаточно большого номера.

По словам Алёны, сейчас в отель постоянно звонят неизвестные лица с угрозами и оскорблениями.

«Много людей звонят с угрозами, уже на телефон страшно отвечать. Звонят, не представляются, оскорбляют и угрожают.[…] В ответ ничего слушать не хотят, причину не хотят слушать. Говорят, что наш отель против военных», — цитирует администратора издание.

Девушка рассказала, что теперь ей приходится обзванивать постояльцев из рядов участников СВО, чтобы они подтвердили, что отель никогда не выступал против заселения военных и всегда готов принять гостей.

Читайте также:
Эвакуация людей началась в гостиницах Таганрога из-за потопаВ отеле в Ростовской области объяснили, почему отказались заселить бойцов СВОРостов попал в топ-5 городов, в которых россияне чаще всего бронируют отели
#Общество#Ростовская область#Надежда Пустяк#Миллерово#СВО#Последние новости Ростова на сегодня#Гостиница#Отель#18+#Участники СВО#Угрозы#Военнослужащие в Ростовской области#Военные#Оскорбления#Происшествия
Подпишитесь
В Ростовской области жители ждут потепления и считают расходы на новогодние застолья
Сегодня, 16:10
Юрист подсказал женщинам, как получить половину добрачной квартиры мужа
Сегодня, 13:17
«Это цвета украинского флага»: ростовчан возмутило украшение моста на Стачки
Сегодня, 13:56
В центре Ростова из-под земли забил фонтан горячей воды
Сегодня, 13:16
«Качественно и точно в срок»: как говорят счастливые новоселы нового ЖК «Свобода»
Сегодня, 14:33