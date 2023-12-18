Персоналу отеля в Миллерово стали угрожать после отказа заселить участников СВО

Девушка объяснила, что хотя отель и отказался заселять мужчин в семейный номер с двумя кроватями для родителей и детей, она сразу вернула военным все уплаченные средства и принесла извинения от лица отеля, предложив им заселиться в другую гостиницу. В самом загородном клубе на тот момент альтернативных номеров не было из-за его популярности среди военных. Для трех товарищей, не готовых разлучаться, просто не было достаточно большого номера.