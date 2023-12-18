Персоналу отеля в Миллерово стали угрожать после отказа заселить участников СВО

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
Напомним, 18 декабря стало известно, что один из отелей Ростовской области отказал в заселении участникам СВО. Хотя изначально причиной этого называли ненадлежащее поведение со стороны бойцов, позднее представители отеля «Добрыня» объяснили, что причиной конфликта стала ошибка в бронировании номера.
Администратор загородного клуба «Добрыня» Алёна рассказала изданию «Регнум», что хотя сам конфликт с военными произошел в конце ноября — сейчас на отель обрушился шквал звонков с угрозами.
Девушка объяснила, что хотя отель и отказался заселять мужчин в семейный номер с двумя кроватями для родителей и детей, она сразу вернула военным все уплаченные средства и принесла извинения от лица отеля, предложив им заселиться в другую гостиницу. В самом загородном клубе на тот момент альтернативных номеров не было из-за его популярности среди военных. Для трех товарищей, не готовых разлучаться, просто не было достаточно большого номера.
По словам Алёны, сейчас в отель постоянно звонят неизвестные лица с угрозами и оскорблениями.
«Много людей звонят с угрозами, уже на телефон страшно отвечать. Звонят, не представляются, оскорбляют и угрожают.[…] В ответ ничего слушать не хотят, причину не хотят слушать. Говорят, что наш отель против военных», — цитирует администратора издание.
Девушка рассказала, что теперь ей приходится обзванивать постояльцев из рядов участников СВО, чтобы они подтвердили, что отель никогда не выступал против заселения военных и всегда готов принять гостей.