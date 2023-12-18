Премьер-министр Михаил Мишустин посетил выставку-форум «Россия»

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Как пишет ТАСС, на выставке-форуме «Россия» представлены экспозиции, рассказывающие об истории и достижениях регионов Российской Федерации. Гости поставили им высокую оценку. К примеру, на стенде Свердловской области рассказывается о развитии региона через призму промышленности — от старинных Демидовских заводов до современных достижений и будущих научно-технических проектов.
Челябинская область в своей экспозиции использует слоган: «Все начинается с человека и его мечты». На специальных макетах демонстрируется информация о промышленных возможностях, успехах в сельском хозяйстве, спорте, науке, культуре, а также о проектах, которые будут реализованы в ближайшем будущем.
Также председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин вместе с коллегами из стран СНГ посетили стенды Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Петербург применил концепцию «Петербургского кинотеатра», рассказывающего о характере города, его исторических событиях, инновационном и научном потенциале.
Ленинградская область на своих стендах рассказала о достижениях в промышленности, логистике и туризме. На специальном игровом столе отмечены знаковые объекты, такие как Выборгский замок, курорт «Игора», порт Усть-Луга и завод фосфорных удобрений.
Международная выставка-форум «Россия» будет проводиться до 12 апреля следующего года, она демонстрирует главные достижения государства в различных отраслях экономики.