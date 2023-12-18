Премьер-министр Михаил Мишустин посетил выставку-форум «Россия»

Челябинская область в своей экспозиции использует слоган: «Все начинается с человека и его мечты». На специальных макетах демонстрируется информация о промышленных возможностях, успехах в сельском хозяйстве, спорте, науке, культуре, а также о проектах, которые будут реализованы в ближайшем будущем.