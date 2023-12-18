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Премьер-министр Михаил Мишустин посетил выставку-форум «Россия»

Премьер-министр Михаил Мишустин посетил выставку-форум «Россия»

18 декабря 2023, 12:55
Фото: 1MI
Премьер-министр России Михаил Мишустин и главы правительств из других стран СНГ осмотрели стенды выставки-форума «Россия», которая проводится на ВДНХ.

Как пишет ТАСС, на выставке-форуме «Россия» представлены экспозиции, рассказывающие об истории и достижениях регионов Российской Федерации. Гости поставили им высокую оценку. К примеру, на стенде Свердловской области рассказывается о развитии региона через призму промышленности — от старинных Демидовских заводов до современных достижений и будущих научно-технических проектов.

Челябинская область в своей экспозиции использует слоган: «Все начинается с человека и его мечты». На специальных макетах демонстрируется информация о промышленных возможностях, успехах в сельском хозяйстве, спорте, науке, культуре, а также о проектах, которые будут реализованы в ближайшем будущем.

Также председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин вместе с коллегами из стран СНГ посетили стенды Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Петербург применил концепцию «Петербургского кинотеатра», рассказывающего о характере города, его исторических событиях, инновационном и научном потенциале.

Ленинградская область на своих стендах рассказала о достижениях в промышленности, логистике и туризме. На специальном игровом столе отмечены знаковые объекты, такие как Выборгский замок, курорт «Игора», порт Усть-Луга и завод фосфорных удобрений.

Международная выставка-форум «Россия» будет проводиться до 12 апреля следующего года, она демонстрирует главные достижения государства в различных отраслях экономики.

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