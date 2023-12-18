Работа трамваев и троллейбусов частично восстановлена в Ростове

В конце прошлой недели из-за обледенения контактной сети в Ростове прекратил работу электротранспорт. Сейчас он снова начал выходить на маршруты. Так, заработали троллейбусы No 2, 14, 17, 17а, 22, а также трамваи No 1, 6, 7, 10. Уточняется, что последние два ходят по укороченной схеме: от Ленгородка до Центрального рынка и Крепостного.