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Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Работа трамваев и троллейбусов частично восстановлена в Ростове

Работа трамваев и троллейбусов частично восстановлена в Ростове

18 декабря 2023, 09:23
Фото: Artem Svetlov/cc by 2.0/flickr.com
Работа трамваев и троллейбусов частично восстановлена в Ростове
Электротранспорт постепенно восстанавливает свою работу в Ростове, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

В конце прошлой недели из-за обледенения контактной сети в Ростове прекратил работу электротранспорт. Сейчас он снова начал выходить на маршруты. Так, заработали троллейбусы No 2, 14, 17, 17а, 22, а также трамваи No 1, 6, 7, 10. Уточняется, что последние два ходят по укороченной схеме: от Ленгородка до Центрального рынка и Крепостного.

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Наледь на тротуарах и улицах города продолжает сохраняться. Из-за небольшого потепления в крыш стали падать сосульки и огромные глыбы льда.

Напомним, вчера Алексей Логвиненко заявил, что с 18 декабря школы в Ростове заработают в штатном режиме. Обязательно ли их посещение или по усмотрению родителей, неизвестно.

Всего с начала непогоды в городе произошло больше тысячи происшествий. Большинство из них связаны с падением деревьев и отключением электричества.

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