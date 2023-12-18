Работа трамваев и троллейбусов частично восстановлена в Ростове

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В конце прошлой недели из-за обледенения контактной сети в Ростове прекратил работу электротранспорт. Сейчас он снова начал выходить на маршруты. Так, заработали троллейбусы No 2, 14, 17, 17а, 22, а также трамваи No 1, 6, 7, 10. Уточняется, что последние два ходят по укороченной схеме: от Ленгородка до Центрального рынка и Крепостного.
Энергетики устраняют последствия ледяного дождя и гололеда в регионе.
Наледь на тротуарах и улицах города продолжает сохраняться. Из-за небольшого потепления в крыш стали падать сосульки и огромные глыбы льда.
Напомним, вчера Алексей Логвиненко заявил, что с 18 декабря школы в Ростове заработают в штатном режиме. Обязательно ли их посещение или по усмотрению родителей, неизвестно.
Всего с начала непогоды в городе произошло больше тысячи происшествий. Большинство из них связаны с падением деревьев и отключением электричества.