Россиянам назвали методы избавления от плесени в доме

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Как пишет NEWS.ru, Чаплин сказал, что одним из лучших, безопасных и бюджетных средств для борьбы с плесенью является перекись водорода. На втором месте — эфирные масла, которые эффективны не только для профилактики, но и для борьбы с плесенью. В том числе это масло чайного дерева, розмарина и лаванды.
Кроме этого, Чаплин рекомендовал обращать внимание на средства для борьбы с плесенью, в состав которых входит белый уксус, пищевая сода, лимонная кислота, нашатырный спирт, раствор йода. Эксперт отметил, что их можно использовать в соответствующих пропорциях в чистом виде. Но в данном случае все зависит от вида плесени, количества пораженных участков.
Также безопасными для борьбы с плесенью являются средства, которые содержат натриевую соль борной кислоты и отбеливатель (белизна). По словам специалиста, обработка помещений любым из таких средств как в составе антисептика, так и в чистом виде, является отличным решением для борьбы с плесенью без угрозы для здоровья и материалам на даче.