Россиянам назвали методы избавления от плесени в доме

Как пишет NEWS.ru, Чаплин сказал, что одним из лучших, безопасных и бюджетных средств для борьбы с плесенью является перекись водорода. На втором месте — эфирные масла, которые эффективны не только для профилактики, но и для борьбы с плесенью. В том числе это масло чайного дерева, розмарина и лаванды.