Ростов попал в топ-5 городов, в которых россияне чаще всего бронируют отели

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
В России вырос спрос на бронирование отелей внутри страны. На 7,5% выросли и цены в гостиницах. Самыми популярными оказались отели в Москве и Санкт-Петербурге, на них пришлось примерно 35% бронирований. Тройку лидеров заняли гостиницы в Сочи. Номера там оформляли 5% путешественников.
Также в топ вошли Казань (3,5% бронирований) и Ростов-на-Дону (2% бронирований). За одну ночь в отеле Ростова в среднем надо выложить 3 379 рублей.
Ранее сообщалось, что на 49% увеличился спрос на проживание в ростовских отелях.