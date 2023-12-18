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Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Ростов попал в топ-5 городов по популярности отелей для бронирования

Ростов попал в топ-5 городов, в которых россияне чаще всего бронируют отели

18 декабря 2023, 11:15
Фото: Julian Burgess/CC BY 2.0/flickr.com
Ростов попал в топ-5 городов по популярности отелей для бронирования
Средний чек за ночь в отелях Ростова составляет чуть больше трех тысяч рублей, следует из данных сервиса путешествий Tutu.

В России вырос спрос на бронирование отелей внутри страны. На 7,5% выросли и цены в гостиницах. Самыми популярными оказались отели в Москве и Санкт-Петербурге, на них пришлось примерно 35% бронирований. Тройку лидеров заняли гостиницы в Сочи. Номера там оформляли 5% путешественников.

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Также в топ вошли Казань (3,5% бронирований) и Ростов-на-Дону (2% бронирований). За одну ночь в отеле Ростова в среднем надо выложить 3 379 рублей.

Ранее сообщалось, что на 49% увеличился спрос на проживание в ростовских отелях.

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