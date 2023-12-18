Ростов попал в топ-5 городов, в которых россияне чаще всего бронируют отели

В России вырос спрос на бронирование отелей внутри страны. На 7,5% выросли и цены в гостиницах. Самыми популярными оказались отели в Москве и Санкт-Петербурге, на них пришлось примерно 35% бронирований. Тройку лидеров заняли гостиницы в Сочи. Номера там оформляли 5% путешественников.