Ростовчанам рассказали, ждать ли снегопад на Новый год

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Согласно прогнозам, днем 31 декабря температура воздуха поднимется до +1 градуса и будет облачная погода. Порывы ветра достигнут восьми метров в секунду.
В ночное время температура должна опуститься до 0 градусов, а днем наступит солнечная погода. Столбики термометров покажут +4 градуса.
Добавим, что каких-либо осадков в эти сутки ждать не стоит. Что касается погоды до наступления Нового года, то заморозков в дневное время быть не должно.
К 22 числу температура поднимется до +9 градусов, но после пойдет на спад. В среднем она будет составлять около +5 градусов.
В начале января снова будет потепление до +9 градусов.
Ранее стало известно, что сладкие новогодние подарки подорожали на 8% в Ростовской области.