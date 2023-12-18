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Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Ростовчанам рассказали, будет ли снегопад на Новый год

Ростовчанам рассказали, ждать ли снегопад на Новый год

18 декабря 2023, 07:08
Фото: Marius Kallhardt/cc by sa 2.0/flickr.com
Ростовчанам рассказали, будет ли снегопад на Новый год
В Ростове-на-Дону в новогоднюю ночь не стоит ждать осадков и очень холодной погоды, сообщили синоптики.

Согласно прогнозам, днем 31 декабря температура воздуха поднимется до +1 градуса и будет облачная погода. Порывы ветра достигнут восьми метров в секунду.

В ночное время температура должна опуститься до 0 градусов, а днем наступит солнечная погода. Столбики термометров покажут +4 градуса.

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Добавим, что каких-либо осадков в эти сутки ждать не стоит. Что касается погоды до наступления Нового года, то заморозков в дневное время быть не должно.

К 22 числу температура поднимется до +9 градусов, но после пойдет на спад. В среднем она будет составлять около +5 градусов.

В начале января снова будет потепление до +9 градусов.

Ранее стало известно, что сладкие новогодние подарки подорожали на 8% в Ростовской области.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ветер#Погода#Новый год#Подорожание#Снегопад#Осадки#Температура#Синоптики
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