Ростовская область может остаться без киосков печатной прессы

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Газета «Наше время» со ссылкой на работников газетных киосков Ростова объявила, что на территории города массово убирают точки торговли печатными изданиями. По словам киоскеров, такое решение приняли, чтобы устранить цифровое неравенство и перевести читателей в Интернет, однако сами работники отрасли считают это дискриминацией, поскольку пожилые люди привыкли к газетам, к тому же многие не имеют дома компьютеров для комфортного чтения.
Вместе с этим по словам гендиректора ООО «Семейное чтение» Александра Исакова, в ближайшее время могут принять решение о ликвидации киосков не только на территории Ростова, но и всей Ростовской области. В случае ухода компании из Ростовской области покупатели останутся без 108 точек по продаже печатной прессы.
Ранее урбанист из Ростова рассказал о торговле в ларьках.