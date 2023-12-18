Ростовская область может остаться без киосков печатной прессы

Газета «Наше время» со ссылкой на работников газетных киосков Ростова объявила, что на территории города массово убирают точки торговли печатными изданиями. По словам киоскеров, такое решение приняли, чтобы устранить цифровое неравенство и перевести читателей в Интернет, однако сами работники отрасли считают это дискриминацией, поскольку пожилые люди привыкли к газетам, к тому же многие не имеют дома компьютеров для комфортного чтения.