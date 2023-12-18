Случаи микоплазменной инфекции зарегистрировали в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Он рассказал «Интерфаксу», что более половины случаев приходятся на несовершеннолетних. За последнее время выявляли единичные случай, которые не связаны между собой.
«Около 58% зараженных — это дети до 14 лет. Сейчас под контроль взяли 40 случаев кори, которой болеют и несовершеннолетние», — уточнил Конченко.
Отмечается, что в регионе провели подчищающую иммунизацию против этого заболевания.
Добавим, что микоплазменная инфекция — острое заболевание, сопровождающееся различными воспалительными поражениями респираторного, урогенитального трактов, суставов.
Ранее врач рассказал, как изменился коронавирус, которым болеют в Ростове.