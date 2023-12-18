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Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Случаи микоплазменной инфекции зарегистрировали в Ростовской области

Случаи микоплазменной инфекции зарегистрировали в Ростовской области

18 декабря 2023, 07:32
Фото: Midjourney
Случаи микоплазменной инфекции зарегистрировали в Ростовской области
В Ростовской области выявили случаи заражения микоплазменной инфекцией, в том числе у детей, сообщил заместитель главного санитарного врача региона Анатолий Конченко.

Он рассказал «Интерфаксу», что более половины случаев приходятся на несовершеннолетних. За последнее время выявляли единичные случай, которые не связаны между собой.

«Около 58% зараженных — это дети до 14 лет. Сейчас под контроль взяли 40 случаев кори, которой болеют и несовершеннолетние», — уточнил Конченко.

Отмечается, что в регионе провели подчищающую иммунизацию против этого заболевания.

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Добавим, что микоплазменная инфекция — острое заболевание, сопровождающееся различными воспалительными поражениями респираторного, урогенитального трактов, суставов.

Ранее врач рассказал, как изменился коронавирус, которым болеют в Ростове.

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