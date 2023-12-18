Спрос на инженеров в Ростовской области вырос почти в 2,3 раза в 2023 году

В начале декабря портал Superjob рассказал о результатах исследования рынка труда в Ростовской области в 2023 году. Согласно данным аналитиков, количество вакансий в целом за год увеличилось на 49%, а вот количество резюме наоборот сократилось на 3%. Это повлияло и на спрос на профессионалов в определенных отраслях, например, в сфере промышленности и производства число вакансий увеличилось на 127%(2,3 раза), также на 95% увеличилась потребность в специалистах сферы туризма и общепита, число вакансий в сфере строительства выросло на 37%, в сфере транспорта и логистики на 65%.