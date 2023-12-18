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Updated Сегодня, 12:57

Спрос на инженеров в Ростовской области вырос почти в 2,3 раза в 2023 году

Спрос на инженеров в Ростовской области вырос почти в 2,3 раза в 2023 году

18 декабря 2023, 12:55
Фото: pxhere.com
Спрос на инженеров в Ростовской области вырос почти в 2,3 раза в 2023 году
В Ростовской области за год резко увеличилось количество вакансий для инженеров, результаты исследования рынка труда представил портал трудоустройства.

В начале декабря портал Superjob рассказал о результатах исследования рынка труда в Ростовской области в 2023 году. Согласно данным аналитиков, количество вакансий в целом за год увеличилось на 49%, а вот количество резюме наоборот сократилось на 3%. Это повлияло и на спрос на профессионалов в определенных отраслях, например, в сфере промышленности и производства число вакансий увеличилось на 127%(2,3 раза), также на 95% увеличилась потребность в специалистах сферы туризма и общепита, число вакансий в сфере строительства выросло на 37%, в сфере транспорта и логистики на 65%.

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Самым острым оказался дефицит специалистов в промышленной отрасли. Вакансий стало в 2,3 раза больше по сравнению с показателями прошлого года, а вот число соискателей сократилось. Сейчас промышленная отрасль остро нуждается в технологах, конструкторах и электронщиках. Инженерам готовы предложить зарплату от 75 до 160 тысяч рублей, прирост зарплат за год составил от пяти до 20% в зависимости от специализации.

Ранее стало известно, каких специалистов остро не хватает рынку труда Ростовской области.

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