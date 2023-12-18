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Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Стало известно число ростовчан, которых раздражает вообще все из-за Нового года

Стало известно число ростовчан, которых раздражает вообще все из-за Нового года

18 декабря 2023, 06:55
Фото: istolethetv/cc by 2.0/flickr.com
Стало известно число ростовчан, которых раздражает вообще все из-за Нового года

Около 14% ростовчан ненавидят накрывать новогодний стол

В России, в том числе Ростовской области, в ходе проведенного опроса около 14% местных жителей заявили, что не любят готовить на Новый год, сообщает Superjob.

Они назвали это самым нелюбимым делом перед праздником. Еще 9% респондентов включили в этот список уборку и 8% заявили, что ненавидят всеобщую суету.

Еще 7% граждан недовольны тем, что нужно заниматься выбором подарков. А 5% респондентов оказались расстроены из-за большой траты денег на презенты.

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«Среди новогодних дел, которые чаще раздражают женщин, — готовка и уборка. Мужчины же не любят большие траты, спешку и суету», — сказано в сообщении.

Примерно 3% опрошенных заявили, что их раздражает вообще все.

Ранее сладкие новогодние подарки подорожали на 8% в Ростовской области 15 декабря 2023.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Новый год#Подорожание#Уборка#Опрос#Подарки#Ростов#Мужчины#Женщины#Раздражение
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