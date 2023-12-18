Стало известно число ростовчан, которых раздражает вообще все из-за Нового года

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Они назвали это самым нелюбимым делом перед праздником. Еще 9% респондентов включили в этот список уборку и 8% заявили, что ненавидят всеобщую суету.
Еще 7% граждан недовольны тем, что нужно заниматься выбором подарков. А 5% респондентов оказались расстроены из-за большой траты денег на презенты.
«Среди новогодних дел, которые чаще раздражают женщин, — готовка и уборка. Мужчины же не любят большие траты, спешку и суету», — сказано в сообщении.
Примерно 3% опрошенных заявили, что их раздражает вообще все.
Ранее сладкие новогодние подарки подорожали на 8% в Ростовской области 15 декабря 2023.