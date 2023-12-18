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Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Токарь и главврач: Стало известно, кому в Ростовской области платят от 200 тыс рублей

Стало известно, кому в Ростовской области платят от 200 тысяч рублей

18 декабря 2023, 07:19
Фото: Midjourney
Токарь и главврач: Стало известно, кому в Ростовской области платят от 200 тыс рублей
На высокий доход в Ростове могут рассчитывать не только специалисты в сфере IT, но также и представители рабочих специальностей, рассказали аналитики «Авито Работа».

Доход в 200 тысяч рублей можно иметь не только в Ростове, но и в Константиновске. Там эту сумму готовы платить токарю. Местное предприятие может даже обучить специалиста, а если тот является иногородним — предоставить жилье.

На такие же доходы может рассчитывать и аналитик в IT-компании. Он должен иметь опыт работы, а также высшее образование. Среди плюсов такой вакансии — возможность трудиться удаленно, а также ежемесячные премии.

Главному врачу в стоматологической клинике области также обещают платить от 150 до 300 тысяч рублей. Однако требования к нему достаточно высокие: знание СанПин и правил ведения медицинской документации, опыт общения с надзорными ведомствами, а также отличные организаторские навыки.

Доход в 200 тысяч рублей можно иметь не только в Ростове, но и в Константиновске. Там эту сумму готовы платить токарю.Доход в 200 тысяч рублей можно иметь не только в Ростове, но и в Константиновске. Там эту сумму готовы платить токарю.
Доход в 200 тысяч рублей можно иметь не только в Ростове, но и в Константиновске. Там эту сумму готовы платить токарю.
Фото: Sandrerro/cc by sa/wikimedia.org
Названы вакансии для начинающих в Ростове с зарплатой от 100 тысяч рублей
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В районе 200 тысяч рублей получают в Ростове и руководители отдела продаж. Соискатель должен быть готов управлять коллективом, а также иметь опыт работы в риэлторском агентстве. Сотруднику предстоит руководить агентами, контролировать выполнение планов, а также обучать новых специалистов.

Наконец, на доход около 270 может рассчитывать водитель-экспедитор. Ему нужно будет перевозить автомобили. Доход напрямую зависит от количества рейсов в другие регионы.

Ранее RostovGazeta рассказала, где в Ростове заработать деньги на новогодние подарки.

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