Стало известно, кому в Ростовской области платят от 200 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Доход в 200 тысяч рублей можно иметь не только в Ростове, но и в Константиновске. Там эту сумму готовы платить токарю. Местное предприятие может даже обучить специалиста, а если тот является иногородним — предоставить жилье.
На такие же доходы может рассчитывать и аналитик в IT-компании. Он должен иметь опыт работы, а также высшее образование. Среди плюсов такой вакансии — возможность трудиться удаленно, а также ежемесячные премии.
Главному врачу в стоматологической клинике области также обещают платить от 150 до 300 тысяч рублей. Однако требования к нему достаточно высокие: знание СанПин и правил ведения медицинской документации, опыт общения с надзорными ведомствами, а также отличные организаторские навыки.
В районе 200 тысяч рублей получают в Ростове и руководители отдела продаж. Соискатель должен быть готов управлять коллективом, а также иметь опыт работы в риэлторском агентстве. Сотруднику предстоит руководить агентами, контролировать выполнение планов, а также обучать новых специалистов.
Наконец, на доход около 270 может рассчитывать водитель-экспедитор. Ему нужно будет перевозить автомобили. Доход напрямую зависит от количества рейсов в другие регионы.
Ранее RostovGazeta рассказала, где в Ростове заработать деньги на новогодние подарки.