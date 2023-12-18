Технологии ИИ помогут тушить пожары и ставить диагнозы пациентам на Сахалине

Posted 18 декабря, 20:26
Published 18 декабря, 20:26
Modified Сегодня, 20:30
Updated Сегодня, 20:30
Правительство Сахалинской области и ПАО «Сбербанк» совместно работают над интеграцией технологий искусственного интеллекта в повседневную жизнь. Работа с ИИ позволяет сделать получение государственных услуг проще и комфортнее для людей. Островные министерства и ведомства уже используют нейросетевые технологии в своей работе. К примеру, медицинские снимки высокоточных исследований дополнительно проходят через фильтр ИИ, который отмечает отклонения от нормы. После этого врачи изучают изображения, вызвавшие сомнения, и ставят окончательный диагноз, а также определяют более точечную тактику лечения.
Кроме того, IT-технологии нового поколения помогают сахалинским спасателям бороться с лесными пожарами. ИИ анализирует данные с камер видеонаблюдения, установленных на федеральной трассе Южно-Сахалинск — Оха, и определяет угрозу возникновения возгорания. В 2023 году таким способом удалось быстро ликвидировать три пожара. В отличие от снимков из космоса, изображения с камер поступают в диспетчерские службы мгновенно. Благодаря оперативному реагированию огонь не успевает распространиться.
С помощью цифровых технологий проводят мониторинг качества воды и воздуха, ликвидации незаконных свалок, уборки городских улиц и расчистки снега. А система «Безопасный город» позволяет оперативно выявлять нарушителей, благодаря чему жители могут чувствовать себя в безопасности.
«Мы уже год работаем в системе управления регионом на основе больших баз данных. И этот механизм показал свою эффективность. Он позволяет лучше понимать, что происходит в каждой сфере — медицине, образовании, социальной политике, строительстве и любой другой. Благодаря этому в режиме реального времени можно увидеть, где не хватает талонов к врачам, где стройка отстает от графика, где образуются ямы на дорогах. С 2024 года совместно со Сбером мы будем внедрять цифровые технологии еще шире и активнее. Искусственный интеллект не заменит человека, но мы будем использовать технологии, чтобы обеспечить безопасную и комфортную среду для жителей и гостей региона, повысить качество здравоохранения, образования, ЖКХ и всех государственных услуг», — отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Для технологического развития островного региона будут использовать показавшие хороший результат инструменты от Сбера. В правительстве Сахалинской области уже состоялась серия практических семинаров по внедрению ИИ — в ней приняли участие специалисты крупнейшего финансового конгломерата.
«Сегодня по ряду задач искусственный интеллект существенно превосходит людей. Например, система распознавания лиц в толпе дает точность 90-95%. У человека отбор по фотографиям, не всегда хорошего качества, занял бы в разы больше времени и не дал бы такого результата. Сейчас растет популярность больших лингвистических моделей для составления текстов, но они все еще несовершенны. Искусственный интеллект не может ставить цели и изъявлять волю, это прерогатива человека», — отметил директор департамента развития технологий искусственного интеллекта и машинного обучения ПАО «Сбербанк» Максим Еременко.
Сегодня Сбер в роли центра компетенций развивает собственные разработки на основе искусственного интеллекта и способствует внедрению ИИ-решений по всей России. Совместно с региональным правительством финансовый конгломерат реализует проект «Остров технологий»: Сахалинская область станет пилотным регионом по внедрению ИИ для улучшения всех сфер жизни.