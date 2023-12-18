Только каждая восьмая семья в Ростовской области может позволить себе машину в кредит

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Аналитики составили рейтинг регионов России согласно доступности там автокредитов для населения. Ростовская область оказалась в нем на 52-м месте. Купить в кредит новое авто до миллиона рублей и тратиться на его содержание есть средства лишь 12,7% семей. На новую машину с ценником в 2,6 миллиона рублей есть деньги лишь у 3% семей.
Вместе с тем эксперты отмечают, что в целом по России авто в 2023 году продали в 1,5 больше, чем в прошлом. Доля семей, которые могут взять кредит на такую покупку, выше на севере страны — в Ямало-Ненецком автономном округе, Магадане и Чукотке. В конце же рейтинга доступности авто оказались республики Кавказа — Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария.
Ранее сообщалось, что жителям Ростовской области стали все больше занимать деньги для покупки машины. Также была названа одна из причин резкого роста цен на автомобили в регионе.
До этого RostovGazeta рассказала о самых дорогих машинах в Ростове-на-Дону .