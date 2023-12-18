Только каждая восьмая семья в Ростовской области может позволить себе машину в кредит

Вместе с тем эксперты отмечают, что в целом по России авто в 2023 году продали в 1,5 больше, чем в прошлом. Доля семей, которые могут взять кредит на такую покупку, выше на севере страны — в Ямало-Ненецком автономном округе, Магадане и Чукотке. В конце же рейтинга доступности авто оказались республики Кавказа — Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария.