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Турчак: «Единая Россия» обеспечит максимальную поддержку Владимиру Путину

Турчак: «Единая Россия» обеспечит максимальную поддержку Владимиру Путину

18 декабря 2023, 12:06
Фото: ER.RU
«Единая Россия» на XXI съезде партии единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах 2024 года. Председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что партия должна использовать все возможности, чтобы Путин одержал бесспорную победу.

Президент, который принял участие в съезде партии, поблагодарил ЕР за последовательную и надежную поддержку, назвав ее значимой и важной для него, передает newsnn.ru.

«Мы вместе преодолевали испытания, вместе добивались успехов, вместе нам ещё очень многое предстоит сделать в интересах России», — сказал Владимир Путин.

По его словам, сегодня очень важно укреплять экономику, социальную сферу, научно-технологический потенциал в интересах людей, работать на благополучие миллионов семей и, конечно, объединять общество. Путин уверен, что ЕР должна взаимодействовать с лидерами мнений, профессионалами в разных отраслях, волонтерами и ветеранами СВО. Помимо этого, он попросил «Единую Россию» принять самое активное участие в проектах Года семьи и напомнил о важности развития народной программы партии, чтобы она была актуальной и включала ответы на запросы граждан.

«Обязательно нужно включать в предвыборную программу такие направления, как развитие первичного звена здравоохранения, строительство и обновление инфраструктуры массового спорта и так далее», — сказал президент.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выразил уверенность, что решение о поддержке президента одобряет подавляющее большинство россиян, сообщается на сайте партии ER.RU.

«Партия примет самое активное участие в предстоящей кампании. Наша задача — обеспечить максимальное участие в президентских выборах нашего актива, максимальную поддержку нашего кандидата. Мы пресечем любые попытки провокаций и влияния на кампанию извне», — подчеркнул он.

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