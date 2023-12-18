Турчак: «Единая Россия» обеспечит максимальную поддержку Владимиру Путину

По его словам, сегодня очень важно укреплять экономику, социальную сферу, научно-технологический потенциал в интересах людей, работать на благополучие миллионов семей и, конечно, объединять общество. Путин уверен, что ЕР должна взаимодействовать с лидерами мнений, профессионалами в разных отраслях, волонтерами и ветеранами СВО. Помимо этого, он попросил «Единую Россию» принять самое активное участие в проектах Года семьи и напомнил о важности развития народной программы партии, чтобы она была актуальной и включала ответы на запросы граждан.