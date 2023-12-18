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Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Уха под куранты: На Новый год блюда донской кухни хотят приготовить 3% россиян

Уха под бой курантов: на Новый год блюда донской кухни хотят приготовить 3% россиян

18 декабря 2023, 10:06
Фото: rostovgazeta.ru
Уха под куранты: На Новый год блюда донской кухни хотят приготовить 3% россиян

На Новый год блюда донской кухни хотят приготовить 3% россиян

Чуть больше 3% россиян хотели бы видеть на своем новогоднем столе блюда донской кухни, говорится в результатах опроса сервиса путешествий Tutu.

39% опрошенных жителей России заявили, что на новогоднем столе хотели бы видеть традиционные праздничные блюда — оливье, селедку под шубой, бутерброды с красной рыбой и икрой и холодец. Однако некоторые россияне не отказались бы и от кухонь разных народов и регионов страны.

Например, 10% опрошенных хотели бы видеть на праздничном столе традиционные кавказские блюда, например, шашлык, хычины и хинкали.

39% опрошенных жителей России заявили, что на новогоднем столе хотели бы видеть традиционные праздничные блюда — оливье, селедку под шубой, бутерброды с красной рыбой и икрой и холодец.39% опрошенных жителей России заявили, что на новогоднем столе хотели бы видеть традиционные праздничные блюда — оливье, селедку под шубой, бутерброды с красной рыбой и икрой и холодец.
39% опрошенных жителей России заявили, что на новогоднем столе хотели бы видеть традиционные праздничные блюда — оливье, селедку под шубой, бутерброды с красной рыбой и икрой и холодец.
Фото: rostovgazeta.ru
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Блюда донской кухни думают приготовить 3% россиян. Особенно им нравится фаршированный фазан, уха, курник, раки и вареники.

Ранее RostovGazeta рассказала, в какую сумму обойдется приготовление селедки под шубой в Ростовской области.

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