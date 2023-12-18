Уха под бой курантов: на Новый год блюда донской кухни хотят приготовить 3% россиян

39% опрошенных жителей России заявили, что на новогоднем столе хотели бы видеть традиционные праздничные блюда — оливье, селедку под шубой, бутерброды с красной рыбой и икрой и холодец. Однако некоторые россияне не отказались бы и от кухонь разных народов и регионов страны.