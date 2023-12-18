Уха под бой курантов: на Новый год блюда донской кухни хотят приготовить 3% россиян

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
39% опрошенных жителей России заявили, что на новогоднем столе хотели бы видеть традиционные праздничные блюда — оливье, селедку под шубой, бутерброды с красной рыбой и икрой и холодец. Однако некоторые россияне не отказались бы и от кухонь разных народов и регионов страны.
Например, 10% опрошенных хотели бы видеть на праздничном столе традиционные кавказские блюда, например, шашлык, хычины и хинкали.
Блюда донской кухни думают приготовить 3% россиян. Особенно им нравится фаршированный фазан, уха, курник, раки и вареники.
Ранее RostovGazeta рассказала, в какую сумму обойдется приготовление селедки под шубой в Ростовской области.