Украинцы обрушились с угрозами на семью погибшего участника СВО из Батайска

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Напомним, накануне стало известно, что в Марьинке нашли кирпич с посланием от павшего участника СВО из Батайска Романа Рудакова. На нем погибший молодой человек попросил земляков позаботиться о его семье, когда его не станет.
Предсмертное послание не только вызвало волну сочувствия молодому человеку и его близким, но также привлекло негативное внимание.
В понедельник, 18 декабря, МВД объявило, что ростовские полицейские начали поиски недоброжелателей, терроризирующих семью Рудакова звонками и сообщениями с угрозами.
«Звонки и сообщения родственникам героя СВО, живущим в Батайске, по предварительным данным, поступали с территории Украины», — сказано в сообщении.
В настоящий момент полиция начала проверку, чтобы установить личности злоумышленников, контроль за ходом и результатами проверки возложили на начальника ростовского Главка генерал-лейтенанта полиции Олега Агаркова.