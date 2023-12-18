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Published Сегодня, 17:19

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Updated Сегодня, 17:21

Украинцы обрушились с угрозами на семью погибшего участника СВО из Батайска

Украинцы обрушились с угрозами на семью погибшего участника СВО из Батайска

18 декабря 2023, 17:19
Фото: 1MI
Украинцы обрушились с угрозами на семью погибшего участника СВО из Батайска

Донская полиция ищет недоброжелателей, угрожающих семье бойца СВО из Батайска

Сотрудники полиции из Ростовской области ищут злоумышленников, угрожающих семье погибшего участника СВО, оставившего послание на кирпиче в Марьинке, об этом сообщили в официальном Telegram-канале МВД России.

Напомним, накануне стало известно, что в Марьинке нашли кирпич с посланием от павшего участника СВО из Батайска Романа Рудакова. На нем погибший молодой человек попросил земляков позаботиться о его семье, когда его не станет.

Предсмертное послание не только вызвало волну сочувствия молодому человеку и его близким, но также привлекло негативное внимание.

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В понедельник, 18 декабря, МВД объявило, что ростовские полицейские начали поиски недоброжелателей, терроризирующих семью Рудакова звонками и сообщениями с угрозами.

«Звонки и сообщения родственникам героя СВО, живущим в Батайске, по предварительным данным, поступали с территории Украины», — сказано в сообщении.

В настоящий момент полиция начала проверку, чтобы установить личности злоумышленников, контроль за ходом и результатами проверки возложили на начальника ростовского Главка генерал-лейтенанта полиции Олега Агаркова.

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