«Уже таскают собак со дворов»: шакалы держат в страхе жителей Ростовской области

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Охотник рассказывает, что прежде в Ростовской области не было шакалов. Но теперь шакалы замечены в лесах северных районов Ростовской области. Там, по словам респондента, уже исчезли лисы, зайцы и фазаны.
«Если бы был волк — он бы не позволил шакалу расположиться на его территории обитания. Волков истребили — получили шакала», — отмечает Сергей.
Охотник добавляет, что уже сегодня шакалы не боятся никого, уничтожая в лесах и оленей, и косуль. Доходит до того, что они воруют собак со дворов сельских жителей.
«Убрать шакала из региона будет очень сложно. У него бешеное воспроизводство», — делится мнением Сергей.
Подробности — в большом материале RosdtovGazeta.