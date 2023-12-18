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Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Эксперт рассказал, как шакалы держат в страхе жителей Ростовской области

«Уже таскают собак со дворов»: шакалы держат в страхе жителей Ростовской области

18 декабря 2023, 08:23
Фото: Pxhere
Эксперт рассказал, как шакалы держат в страхе жителей Ростовской области

Шакалы держат в страхе жителей северных районов Ростовской области

Шакал пришел на территорию Ростовской области из-за безграмотного истребления волков. Вывести его теперь будет очень сложно, сообщил RostovGazeta охотник Сергей, не пожелавший публиковать свою фамилию.

Охотник рассказывает, что прежде в Ростовской области не было шакалов. Но теперь шакалы замечены в лесах северных районов Ростовской области. Там, по словам респондента, уже исчезли лисы, зайцы и фазаны.

«Если бы был волк — он бы не позволил шакалу расположиться на его территории обитания. Волков истребили — получили шакала», — отмечает Сергей.

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Охотник добавляет, что уже сегодня шакалы не боятся никого, уничтожая в лесах и оленей, и косуль. Доходит до того, что они воруют собак со дворов сельских жителей.

«Убрать шакала из региона будет очень сложно. У него бешеное воспроизводство», — делится мнением Сергей.

Подробности — в большом материале RosdtovGazeta.

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