В отеле в Ростовской области объяснили, почему отказались заселить бойцов СВО

Однако в отеле рассказали, что волонтер по ошибке забронировала семейный номер, куда можно заселить только взрослую пару с детьми. Вместо этого заселиться в семейный номер пытались трое взрослых мужчин, а альтернативных номеров на тот момент в гостинице не было, поэтому бойцам отказали в ночлеге.