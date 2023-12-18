В отеле в Ростовской области объяснили, почему отказались заселить бойцов СВО

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Напомним, днем 18 декабря стало известно, что участники СВО остались без ночлега в Миллерово. Гостиница «Добрыня» якобы отказала в заселении бойцов СВО из-за ненадлежащего поведения.
Однако портал «КП — Ростов-на-Дону» выяснил, что ситуация оказалась сложнее, чем была на первый взгляд.
Представители издания общались с лицом, которое занималось организацией пути в зону СВО и бронированием мест ночевки для участников СВО из Ижевска. Ростовчанка Анастасия Полякова рассказала, что ее подопечные должны были переночевать в отеле одну ночь, а потом уехать, однако бойцам даже не открыли дверь.
«Из диалога я поняла, что у гостиницы такая позиция — не предоставлять номера участникам спецоперации. Мне сказали, что военнослужащие часто шумят, курят в номерах и могут испортить имущество», — цитирует издание волонтера, ответственную за логистику военнослужащих.
Однако в отеле рассказали, что волонтер по ошибке забронировала семейный номер, куда можно заселить только взрослую пару с детьми. Вместо этого заселиться в семейный номер пытались трое взрослых мужчин, а альтернативных номеров на тот момент в гостинице не было, поэтому бойцам отказали в ночлеге.
Кроме того, представители отеля «Добрыня» подтвердили, что действительно имели неприятный опыт с гостями-участниками СВО, которые шумели и курили в номерах, но в целом не имеют предубеждений против военнослужащих. Вместе с этим представители отеля напомнили, что имеют право отказать в обслуживании клиентов без объяснения причин.