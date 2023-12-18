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В Ростове-на-Дону сожгли более 220 кг санкционных сыров и мяса

В Ростове-на-Дону сожгли более 220 килограммов сыров и мяса из Европы

18 декабря 2023, 08:13
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону сожгли более 220 кг санкционных сыров и мяса
В Ростове-на-Дону уничтожили крупную партию сыра и мяса, которую изъяли на одном из рынков, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

На рынке Ростова-на-Дону провели проверку товаров на соответствие требованиям безопасности. В результате нашли и изъяли из продажи продукты, которые запрещено ввозить в Россию в соответствии с указом президента.

«В ходе проверки изъяли 223 килограмма мясной продукции и сыров, произведенных в различных странах, таких как Италия, Франция, Голландия, Германия, Дания, Испания, Англия и Норвегия», — сказано в сообщении.

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Согласно действующему законодательству РФ, всю изъятую продукцию сожгли. Это произошло 1 декабря.

Ранее стало известно, что опасные продукты поставляли в школы и детсады в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Безопасность#Германия#Франция#Мясная продукция#Россельхознадзор#Происшествия
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