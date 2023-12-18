В Ростове-на-Дону сожгли более 220 килограммов сыров и мяса из Европы

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
На рынке Ростова-на-Дону провели проверку товаров на соответствие требованиям безопасности. В результате нашли и изъяли из продажи продукты, которые запрещено ввозить в Россию в соответствии с указом президента.
«В ходе проверки изъяли 223 килограмма мясной продукции и сыров, произведенных в различных странах, таких как Италия, Франция, Голландия, Германия, Дания, Испания, Англия и Норвегия», — сказано в сообщении.
Согласно действующему законодательству РФ, всю изъятую продукцию сожгли. Это произошло 1 декабря.
Ранее стало известно, что опасные продукты поставляли в школы и детсады в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.