В Ростове резко увеличат цены на проезд в троллейбусах и трамваях

Цены на проезд хотят поднять до экономически обоснованных показателей, так поездки на троллейбусах МУП «Ростовская транспортная компания» станут дороже на 28,2% и будут стоить 43,6 рубля за проезд одного пассажира. В этом же время поездки на трамваях МУП «РТК» станут дороже почти в два раза и обойдутся пассажирам в 64,39 рубля (+89,3%).