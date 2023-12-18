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В Ростове резко увеличат цены на проезд в троллейбусах и трамваях

В Ростове резко увеличат цены на проезд в троллейбусах и трамваях

18 декабря 2023, 17:41
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростове резко увеличат цены на проезд в троллейбусах и трамваях
В Ростове собираются увеличить тарифы на проезд в троллейбусах и трамваях почти в два раза, документ появился на портале администрации города.

В понедельник, 18 декабря, власти Ростова опубликовали постановление об установлении новых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа в общественном электротранспорте.

Цены на проезд хотят поднять до экономически обоснованных показателей, так поездки на троллейбусах МУП «Ростовская транспортная компания» станут дороже на 28,2% и будут стоить 43,6 рубля за проезд одного пассажира. В этом же время поездки на трамваях МУП «РТК» станут дороже почти в два раза и обойдутся пассажирам в 64,39 рубля (+89,3%).

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Постановление вступит в силу в день официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2023 года.

Напомним, в настоящий момент цены на проезд в электротранспорте составляют 34 рубля, этот тариф установили менее месяца назад после обращения представителей транспортных компаний Ростова-на-Дону.

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