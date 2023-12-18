В Ростове резко увеличат цены на проезд в троллейбусах и трамваях

Posted Сегодня, 17:41
Published Сегодня, 17:41
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
В понедельник, 18 декабря, власти Ростова опубликовали постановление об установлении новых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа в общественном электротранспорте.
Цены на проезд хотят поднять до экономически обоснованных показателей, так поездки на троллейбусах МУП «Ростовская транспортная компания» станут дороже на 28,2% и будут стоить 43,6 рубля за проезд одного пассажира. В этом же время поездки на трамваях МУП «РТК» станут дороже почти в два раза и обойдутся пассажирам в 64,39 рубля (+89,3%).
Постановление вступит в силу в день официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2023 года.
Напомним, в настоящий момент цены на проезд в электротранспорте составляют 34 рубля, этот тариф установили менее месяца назад после обращения представителей транспортных компаний Ростова-на-Дону.