В Ростовской области депутата Кундрата осудили за хищение газа на 46,3 млн рублей

Суд установил, что мужчины с 1 сентября 2016 по 13 марта 2020 года старались экономить и уменьшить затраты ООО «Кундрат» и ООО «ПК Кундрат», скрывая реальные показатели потребления газа предприятиями. Это позволило им похитить более шести тысяч «кубов» газа общей стоимостью 46,31 миллиона рублей.