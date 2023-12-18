В Ростовской области депутата Кундрата осудили за хищение газа на 46,3 млн рублей

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
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Updated Сегодня, 16:23
В понедельник, 18 декабря, представители судов объявили, что в Ростовской области осудили двух дончан за тайное хищение чужого имущества в особо крупном размере.
Шахтинский городской суд Ростовской области рассмотрел дело против депутата Заксобрания Ростовской области Игоря Кундрата и Антона Акользина, которых подозревали в занижении показателей потребления газа хлебокомбинатом, принадлежащим Кундрату.
Суд установил, что мужчины с 1 сентября 2016 по 13 марта 2020 года старались экономить и уменьшить затраты ООО «Кундрат» и ООО «ПК Кундрат», скрывая реальные показатели потребления газа предприятиями. Это позволило им похитить более шести тысяч «кубов» газа общей стоимостью 46,31 миллиона рублей.
Во время заседаний Кундрат и Акользин частично признали свою вину, суд назначил им четыре года колонии общего режима. Сейчас мужчин заключили под стражу.
«В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу», — сказано в сообщении.