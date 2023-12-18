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Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

В Ростовской области депутат Кундрат отправится в колонию за кражу газа

В Ростовской области депутата Кундрата осудили за хищение газа на 46,3 млн рублей

18 декабря 2023, 16:21
Фото: Midjourney
В Ростовской области депутат Кундрат отправится в колонию за кражу газа

В Ростовской области депутат Кундрат отправится в колонию за кражу газа

В Ростовской области за кражу в особо крупном размере осудили Игоря Кундрата и Антона Акользина, об этом сообщили в объединенной пресс-службе донских судов.

В понедельник, 18 декабря, представители судов объявили, что в Ростовской области осудили двух дончан за тайное хищение чужого имущества в особо крупном размере.

Шахтинский городской суд Ростовской области рассмотрел дело против депутата Заксобрания Ростовской области Игоря Кундрата и Антона Акользина, которых подозревали в занижении показателей потребления газа хлебокомбинатом, принадлежащим Кундрату.

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Суд установил, что мужчины с 1 сентября 2016 по 13 марта 2020 года старались экономить и уменьшить затраты ООО «Кундрат» и ООО «ПК Кундрат», скрывая реальные показатели потребления газа предприятиями. Это позволило им похитить более шести тысяч «кубов» газа общей стоимостью 46,31 миллиона рублей.

Во время заседаний Кундрат и Акользин частично признали свою вину, суд назначил им четыре года колонии общего режима. Сейчас мужчин заключили под стражу.

«В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу», — сказано в сообщении.

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