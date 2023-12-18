В Ростовской области хотят ограничить переводы денег без открытия счета

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:54
По информации издания, ограничения коснутся тех, у кого не открыт банковский счет. Это клиенты, прошедшие упрощенную идентификацию личности.
«Эти меры помогут уменьшить отток капитала из страны. Этот документ согласовали с Банком России, Минфином, Минцифры», — сказано в сообщении.
Отмечается, что правительственная комиссия уже одобрила законопроект. Добавим, что речь идет о лимите разовой операции.
Переводы без открытия счета могут выполнять банки и системы денежных переводов.
Ранее в Ростовской области участников ОПГ осудили за мошенничество с банками на 2 миллиарда рублей.