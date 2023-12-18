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Published Сегодня, 05:49

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Updated Сегодня, 05:54

В Ростовской области хотят ограничить переводы денег без открытия счета

В Ростовской области хотят ограничить переводы денег без открытия счета

18 декабря 2023, 05:49
Фото: 1MI
В России, в том числе Ростовской области, хотят ввести ограничения на перевод денег на сумму более 100 тысяч рублей, сообщает РБК.

По информации издания, ограничения коснутся тех, у кого не открыт банковский счет. Это клиенты, прошедшие упрощенную идентификацию личности.

«Эти меры помогут уменьшить отток капитала из страны. Этот документ согласовали с Банком России, Минфином, Минцифры», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что правительственная комиссия уже одобрила законопроект. Добавим, что речь идет о лимите разовой операции.

Переводы без открытия счета могут выполнять банки и системы денежных переводов.

Ранее в Ростовской области участников ОПГ осудили за мошенничество с банками на 2 миллиарда рублей.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Банки#Ограничения#Банк России#Законопроект#Минфин#Минцифры
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