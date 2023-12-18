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Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

В Ростовской области осудили участкового за подделку материалов уголовного дела

В Ростовской области осудили участкового за подделку материалов уголовного дела

18 декабря 2023, 15:06
Фото: 1MI
В Ростовской области осудили участкового за подделку материалов уголовного дела
В Ростовской области осудили сотрудника полиции, который превысил полномочия и подделал объяснительные сторон в деле о самоуправстве, об этом сообщили в объединенной пресс-службе донских судов.

В понедельник, 18 декабря, стало известно, что Волгодонской районный суд Ростовской области вынес приговор Данилу Пустовалову, признанному виновным в превышении должностных полномочий. Мужчину приговорили к году лишения свободы и запретили работать в правоохранительных органах в течение одного года, продолжительность испытательного срока также составит один год. В этом время бывшему полицейскому нельзя будет менять место жительства без уведомления специализированного госоргана, контролирующего условно-осужденных.

Суд установил, что Пустовалов, который работал участковым уполномоченным полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 МУ МВД России «Волгодонское», превысил полномочия и фальсифицировал материалы первичной проверки в деле о самоуправстве.

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Так, сообщается, что 25 мая 2022 года в книге учета было зарегистрировано обращение гражданки Б., которая обвинила гражданина Т. в самоуправстве. Пустовалов должен был провести первичную проверку, взяв объяснения с Б. и Ф., но вместо этого сам заполнил бланки объяснений потерпевших недостоверной информацией о том, что со стороны Т. никаких противоправных действий не совершалось. Пустовалов также подделал подписи на бланках и приобщил составленные документы к рапорту проверки.

Пустовалов также подделал подписи на бланках и приобщил составленные документы к рапорту проверки.Пустовалов также подделал подписи на бланках и приобщил составленные документы к рапорту проверки.
Пустовалов также подделал подписи на бланках и приобщил составленные документы к рапорту проверки.
Фото: Midjourney

«Выявлен факт необоснованного списания материала проверки КУСП № * от 25.05.2022 по заявлению Б. по факту незаконного удержания принадлежащего ей автомобиля», — сказано в сообщении, после этого полиция провела повторную проверку и потерпевшие дали показания, которые противоречили объяснениям, поступившим в правоохранительные органы ранее.

В итоге в отношении гражданина Т. завели уголовное дело, а Пустовалова обвинили в фальсификации материалов уголовного дела, превышении полномочий и нарушении прав гражданки Б., а также подрыве репутации полиции перед гражданскими лицами.

Ранее начальник городского управления полиции Ростова Сергей Шпак перешел на новую должность.

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