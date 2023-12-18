В Ростовской области осудили участкового за подделку материалов уголовного дела

Так, сообщается, что 25 мая 2022 года в книге учета было зарегистрировано обращение гражданки Б., которая обвинила гражданина Т. в самоуправстве. Пустовалов должен был провести первичную проверку, взяв объяснения с Б. и Ф., но вместо этого сам заполнил бланки объяснений потерпевших недостоверной информацией о том, что со стороны Т. никаких противоправных действий не совершалось. Пустовалов также подделал подписи на бланках и приобщил составленные документы к рапорту проверки.