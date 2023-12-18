В Ростовской области резко потеплеет до +10 градусов

Днем в понедельник, 18 декабря, по региону прогнозируют небольше осадки — снег, который перейдет в дождь. Возможны также гололед и сильный ветер, достигающий скорости от 15 до 18 м/с. Днем температура будет колебаться от нуля до плюс пяти градусов.



Во вторник ночью и днем пройдут дожди, а утром возможны туман и гололедица. Скорость ветра заметно уменьшится до 5-10 м/с. Ночью стоит готовиться к заморозкам до -4 градусов. Но днем температура поднимется до +5 градусов.