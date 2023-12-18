В Ростовской области резко потеплеет до +10 градусов

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Днем в понедельник, 18 декабря, по региону прогнозируют небольше осадки — снег, который перейдет в дождь. Возможны также гололед и сильный ветер, достигающий скорости от 15 до 18 м/с. Днем температура будет колебаться от нуля до плюс пяти градусов.
Во вторник ночью и днем пройдут дожди, а утром возможны туман и гололедица. Скорость ветра заметно уменьшится до 5-10 м/с. Ночью стоит готовиться к заморозкам до -4 градусов. Но днем температура поднимется до +5 градусов.
В среду в некоторых районах региона возможен небольшой дождь. Ночью порывы могут увеличиться до 12-14 м/с, а днем временами до 15-17 м/с.
Ночью температура будет колебаться от +1 до +6 градусов, а днем может подняться до +8 градусов, на юге до +10 градусов.
Ранее синоптик Шувалов предупредил об аномальном потеплении в донском регионе.