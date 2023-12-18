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Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Жителей Ростовской области ждет мощное потепление в декабре

В Ростовской области резко потеплеет до +10 градусов

18 декабря 2023, 10:44
Фото: 1MI
Жителей Ростовской области ждет мощное потепление в декабре
В Ростовской области после периода холодов может потеплеть до +10 градусов, сообщили синоптики.

Днем в понедельник, 18 декабря, по региону прогнозируют небольше осадки — снег, который перейдет в дождь. Возможны также гололед и сильный ветер, достигающий скорости от 15 до 18 м/с. Днем температура будет колебаться от нуля до плюс пяти градусов.

Во вторник ночью и днем пройдут дожди, а утром возможны туман и гололедица. Скорость ветра заметно уменьшится до 5-10 м/с. Ночью стоит готовиться к заморозкам до -4 градусов. Но днем температура поднимется до +5 градусов.

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В среду в некоторых районах региона возможен небольшой дождь. Ночью порывы могут увеличиться до 12-14 м/с, а днем временами до 15-17 м/с.

Ночью температура будет колебаться от +1 до +6 градусов, а днем может подняться до +8 градусов, на юге до +10 градусов.

Ранее синоптик Шувалов предупредил об аномальном потеплении в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Снег#Гололед#Осадки#Температура#Дождь#Синоптики#Потепление#Декабрь
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