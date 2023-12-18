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Updated Сегодня, 12:56

В Ростовской области создали госпредприятие для охраны лесополос

В Ростовской области создали госпредприятие для охраны лесополос

18 декабря 2023, 12:54
Фото: donland.ru
В Ростовской области создали госпредприятие для охраны лесополос
В Ростовской области утвердили создание ГБУ РО «Управление агролесомелиорацией», документ опубликовали в повестке к заседанию правительства региона.

В понедельник, 18 декабря, на портале донского правительства появился проект постановления о создании новой государственной структуры — «Управления агролесомелиорацией».

В обязанности учреждения войдет сохранение и развитие мелиоративных защитных лесополос на сельхозземлях. Учредителем и владельцем бюджетного учреждения станет Ростовская область, а функции и полномочия перейдут в зону ответственности донского Минсельхоза и продовольствия.

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Постановление о создании «Управления АЛМ» вступит в законную силу с 1 января 2024 года, к тому времени властям необходимо начать разработку устава и принять меры для организации работы учреждения.

Ранее власти решили усилить охрану елей и сосен перед Новым годом из-за рисков незаконной вырубки.

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