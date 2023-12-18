В Ростовской области создали госпредприятие для охраны лесополос

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
В понедельник, 18 декабря, на портале донского правительства появился проект постановления о создании новой государственной структуры — «Управления агролесомелиорацией».
В обязанности учреждения войдет сохранение и развитие мелиоративных защитных лесополос на сельхозземлях. Учредителем и владельцем бюджетного учреждения станет Ростовская область, а функции и полномочия перейдут в зону ответственности донского Минсельхоза и продовольствия.
Постановление о создании «Управления АЛМ» вступит в законную силу с 1 января 2024 года, к тому времени властям необходимо начать разработку устава и принять меры для организации работы учреждения.
Ранее власти решили усилить охрану елей и сосен перед Новым годом из-за рисков незаконной вырубки.