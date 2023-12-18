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Posted Сегодня, 16:10

Published Сегодня, 16:10

Modified Сегодня, 16:12

Updated Сегодня, 16:12

В Ростовской области жители ждут потепления и считают расходы на новогодние застолья

В Ростовской области жители ждут потепления и считают расходы на новогодние застолья

18 декабря 2023, 16:10
Фото: Midjourney
В Ростовской области жители ждут потепления и считают расходы на новогодние застолья
В Ростове вновь запустили трамваи и троллейбусы после ледяного шторма, пока жители Ростовской области ждут тепла и готовятся к серьезным тратам на новогодний стол.

После ледяного шторма

В понедельник, 18 декабря, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что на территории города ведутся работы по возобновлению движения электротранспорта.

Из-за ледяных дождей, ветра и мокрого снега контактная сеть Ростова вышла из строя, остановив движение троллейбусов и трамваев. Сейчас транспорт постепенно выходить на линии, к работе в обычном режиме вернулись троллейбусы №2, 14, 17, 17а, 22 и трамваи №1, 6, 7, 10. При это трамваи №7 и 10 запустили по укороченной схеме от Ленгородка до Центрального рынка и переулка Крепостного.

По словам главы администрации, энергетики все еще работают над устранением последствий непогоды, которая обрушилась на Ростовскую область и Ростов-на-Дону ледяными дождями и штормовым ветром. Власти предупредили, что в городе все еще сохраняется наледь и посоветовали дончанам держаться подальше от крыш зданий, с которых падают сосульки.

Власти предупредили, что в городе все еще сохраняется наледь и посоветовали дончанам держаться подальше от крыш зданий, с которых падают сосульки.Власти предупредили, что в городе все еще сохраняется наледь и посоветовали дончанам держаться подальше от крыш зданий, с которых падают сосульки.
Власти предупредили, что в городе все еще сохраняется наледь и посоветовали дончанам держаться подальше от крыш зданий, с которых падают сосульки.
Фото: 1MI

Долгожданное тепло

Важным объявлением дня стал прогноз синоптиков центра «Фобос», которые сообщили, что в ближайшие дни в Ростовской области потеплеет до +11 градусов.

После почти недельной стужи, гололеда и мокрого снега в Ростовской области потеплеет и начнутся дожди.

Синоптики уверены, что воздух прогреется выше климатической нормы, а температура зафиксируется на отметках +6-11 градусов. Аналогичное потепление ожидается в Краснодарском крае и Республике Крым, где температура поднимется до +16 градусов.

Цена традиций

Самой важной новостью дня в связи с приближением Нового года стал стремительный рост цен на самый популярный традиционный салат праздничного стола — оливье.

Согласно данным системы ЕМИСС, из-за инфляции стоимость салата выросла на 8%.

Так стоимость куриных яиц выросла практически в два разаТак стоимость куриных яиц выросла практически в два раза
Так стоимость куриных яиц выросла практически в два раза
Фото: rostovgazeta.ru

Так, стоимость куриных яиц выросла практически в два раза, и теперь для приготовления салата только на них придется потратить 46 рублей. Стала дороже и колбаса, дончанам придется потратить на 300 граммов 147 рублей вместо прошлогодних 138 рублей.

Аналитики рассчитали стоимость новогоднего стола в Ростовской области
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На 4% выросли цены на маринованные огурцы, также увеличилась стоимость зеленого гороха, моркови и майонеза. Таким образом, если в 2022 году при приготовлении оливье к новогоднему столу можно было уложиться в 392 рубля, то сейчас за тот же объем салата с аналогичным количеством ингредиентов придется заплатить примерно 425 рублей (+8,4%).

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