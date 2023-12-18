В Ростовской области жители ждут потепления и считают расходы на новогодние застолья

На 4% выросли цены на маринованные огурцы, также увеличилась стоимость зеленого гороха, моркови и майонеза. Таким образом, если в 2022 году при приготовлении оливье к новогоднему столу можно было уложиться в 392 рубля, то сейчас за тот же объем салата с аналогичным количеством ингредиентов придется заплатить примерно 425 рублей (+8,4%).