В центре Ростова из-под земли забил фонтан горячей воды

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
В понедельник, 18 декабря, корреспондент RostovGazeta прислал видео с улицы Максима Горького в центре Ростова. В настоящий момент квартал между проспектами Чехова и Соколова окутало густым и плотным туманом, возникшем из-за коммунальной аварии.
Из одного из люков у дома на Горького, 185 забили струи горячей воды, пар встал плотным облаком, снизив видимость на десятки метров вокруг. Кроме того, прохожие не решаются идти по горячей воде, затопившей улицу, а потому пытаются обогнуть потоки или пересечь «реку» по возвышенностям — лестницам ближайших магазинов и бордюрам.
Что стало причиной аварии пока неизвестно, информация о произошедшем уточняется.
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