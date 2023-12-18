В центре Ростова из-под земли забил фонтан горячей воды

Из одного из люков у дома на Горького, 185 забили струи горячей воды, пар встал плотным облаком, снизив видимость на десятки метров вокруг. Кроме того, прохожие не решаются идти по горячей воде, затопившей улицу, а потому пытаются обогнуть потоки или пересечь «реку» по возвышенностям — лестницам ближайших магазинов и бордюрам.