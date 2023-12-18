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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

В центре Ростова из-под земли забил фонтан горячей воды

В центре Ростова из-под земли забил фонтан горячей воды

18 декабря 2023, 13:16
Фото: 1MI
В центре Ростова из-под земли забил фонтан горячей воды
В Ростове на улице Максима Горького из-под земли забили струи горячей воды, видео прислал личный корреспондент RostovGazeta.

В понедельник, 18 декабря, корреспондент RostovGazeta прислал видео с улицы Максима Горького в центре Ростова. В настоящий момент квартал между проспектами Чехова и Соколова окутало густым и плотным туманом, возникшем из-за коммунальной аварии.

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В центре Ростова из-под земли забил фонтан горячей воды
Видео: Фото: 1MI / rostovgazeta.ru

Из одного из люков у дома на Горького, 185 забили струи горячей воды, пар встал плотным облаком, снизив видимость на десятки метров вокруг. Кроме того, прохожие не решаются идти по горячей воде, затопившей улицу, а потому пытаются обогнуть потоки или пересечь «реку» по возвышенностям — лестницам ближайших магазинов и бордюрам.

Что стало причиной аварии пока неизвестно, информация о произошедшем уточняется.

Ранее жители Ростовской области остались без отопления из-за непогоды.

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