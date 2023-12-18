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Власти прокомментировали частичное разрушение психиатрической больницы на Дону

Власти прокомментировали частичное разрушение психиатрической больницы на Дону

18 декабря 2023, 09:21
Фото: /t.me/cheRostov
Власти прокомментировали частичное разрушение психиатрической больницы на Дону

В Ростовской области наладили работу психбольницы после проблем из-за непогоды

В Ростовской области упавшая ветра повредила два квадратных метра крыши психиатрической больницы, сообщили в правительстве региона.

Происшествие случилось в поселке Ковалевка из-за неблагоприятной погоды. Ветка повредила крышу, после чего вызвали спасателей, которые все убрали, а далее были проведены ремонтные работы.

Кроме того, в учреждении появились проблемы с электричеством из-за аварийных ситуаций в целом в Аксайском районе. Чтобы не пропало отопление, запустили дизельный генератор, а в дальнейшем полностью решили проблему.

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«Перебоев в поставке продуктов питания нет, обеспечение питания пациентов осуществляется в полном объеме. В настоящее время Аксайский филиал психиатрической больницы функционирует в штатном режиме», — уточнили в правительстве.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Отопление#Спасатели#Электричество#Аксайский район#Ремонтные работы#Продукты питания#Аварийные ситуации#Неблагоприятная погода#Пациенты
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