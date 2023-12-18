Власти прокомментировали частичное разрушение психиатрической больницы на Дону

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Происшествие случилось в поселке Ковалевка из-за неблагоприятной погоды. Ветка повредила крышу, после чего вызвали спасателей, которые все убрали, а далее были проведены ремонтные работы.
Кроме того, в учреждении появились проблемы с электричеством из-за аварийных ситуаций в целом в Аксайском районе. Чтобы не пропало отопление, запустили дизельный генератор, а в дальнейшем полностью решили проблему.
«Перебоев в поставке продуктов питания нет, обеспечение питания пациентов осуществляется в полном объеме. В настоящее время Аксайский филиал психиатрической больницы функционирует в штатном режиме», — уточнили в правительстве.