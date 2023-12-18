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Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

Юрист напомнил ростовчанам о штрафах за грязные и нечитаемые номера автомобилей

Юрист напомнил ростовчанам о штрафах за грязные и нечитаемые номера автомобилей

18 декабря 2023, 14:37
Фото: 1MI
Юрист напомнил ростовчанам о штрафах за грязные и нечитаемые номера автомобилей

Юрист Габович напомнил ростовчанам о штрафах за грязные номера автомобилей

Непогода в Ростовской области привела к появлению грязи и слякоти на дорогах. Юрист Антон Габович сообщил RostovGazeta, как за грязные и нечитаемые номера ростовских водителей могут привлечь к административной ответственности.

Многие машины сейчас грязные из-за непогоды. Административная ответственность за нечитаемые номера, по словам юриста, предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях.

«За грязные номера ростовскому водителю могут вынести предупреждение или оштрафовать на 500 рублей», — отмечает Антон Габович.

Однако если ростовчанин целенаправленно замазал грязью номер или для его сокрытия применил специальные средства, например, шторки или автомагниты, то, по словам эксперта, наказание будет совсем иным.

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«В этом случае размер штрафа составит пять тысяч рублей или водителя могут лишить возможности управлять автомобилем на срок от одного до трех месяцев», — резюмирует юрист.

Ранее RostovGazeta выясняла, какие новые законы вошли в жизнь ростовчан в декабре 2023 года.

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