Юрист напомнил ростовчанам о штрафах за грязные и нечитаемые номера автомобилей

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Многие машины сейчас грязные из-за непогоды. Административная ответственность за нечитаемые номера, по словам юриста, предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях.
«За грязные номера ростовскому водителю могут вынести предупреждение или оштрафовать на 500 рублей», — отмечает Антон Габович.
Однако если ростовчанин целенаправленно замазал грязью номер или для его сокрытия применил специальные средства, например, шторки или автомагниты, то, по словам эксперта, наказание будет совсем иным.
«В этом случае размер штрафа составит пять тысяч рублей или водителя могут лишить возможности управлять автомобилем на срок от одного до трех месяцев», — резюмирует юрист.
Ранее RostovGazeta выясняла, какие новые законы вошли в жизнь ростовчан в декабре 2023 года.