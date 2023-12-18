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Published Сегодня, 11:43

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Updated Сегодня, 11:45

Жители Ростовской области стали чаще брать кредиты на покупку авто

Жители Ростовской области стали чаще брать кредиты на покупку авто

18 декабря 2023, 11:43
Фото: 1MI
Жители Ростовской области стали чаще брать кредиты на покупку авто
Ростовская область один из двух регионов РФ, где вырос спрос на автокредиты, сообщается в исследовании Национального бюро кредитных историй.

В России уже несколько месяц подряд сокращается количество выданных автокредитов. В ноябре спрос на них упал на 8%. При этом в сравнении с данными прошлого года число займов на покупку машины выросло на более, чем 30%.

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Из 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования спрос вырос лишь в двух — Ростовской и Самарской областях. В остальных регионах жители все реже берут займы на покупку авто.

В ноябре спрос на этот вид кредитования в Ростовской области вырос на 8%. Банки в регионе выдали местным жителям 3 042 займа на покупку машины.

Ранее стало известно, сколько семей в Ростовской области могут взять кредит на новую машину. Также Росстат подсчитал траты ростовчан на замену шин.

До этого эксперты назвали причину роста стоимости машин в регионе.

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#Общество#Россия#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт
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