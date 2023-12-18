Жители Ростовской области стали чаще брать кредиты на покупку авто

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
В России уже несколько месяц подряд сокращается количество выданных автокредитов. В ноябре спрос на них упал на 8%. При этом в сравнении с данными прошлого года число займов на покупку машины выросло на более, чем 30%.
Из 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования спрос вырос лишь в двух — Ростовской и Самарской областях. В остальных регионах жители все реже берут займы на покупку авто.
В ноябре спрос на этот вид кредитования в Ростовской области вырос на 8%. Банки в регионе выдали местным жителям 3 042 займа на покупку машины.
До этого эксперты назвали причину роста стоимости машин в регионе.