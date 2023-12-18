Золотые яйца и свекла: в какую сумму обойдется селедка под шубой в Ростове

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
Инфляция в этом году коснулась почти всех продуктов в Ростовской области. Ближе к Новому году некоторые их них подорожали еще больше из-за повышенного спроса. Излишне потратиться придется на все основные блюда и салаты. RostovGazeta подсчитала, во сколько обойдется приготовление популярного новогоднего салата селедка под шубой.
Для этого корреспондент взяла классический рецепт, включающий 500 граммов соленой сельди, два куриных яйца, 200 граммов майонеза, 500 граммов картофеля, 200 граммов репчатого лука, а также по 500 граммов свеклы и моркови.
Интересно, что главный ингредиент салата — селедка — за год упала в цене на примерно 2%. Сейчас за полкило этой рыбы нужно отдать 138 рублей вместо прошлогоднего 141 рубля.
Однако почти в два раза подорожали яйца. За две штуки яиц для салата нужно отдать сразу почти 23 рубля. Годом ранее такое же количество яиц обошлось бы в 14 рублей.
Также подорожали свекла и морковь. Первая поднялась в цене сразу на 15%. Сейчас полкило свеклы стоит в среднем 17 рублей вместо прежних 14 рублей. Морковь за год подорожала на пять рублей. Полкило этого овоща сейчас обойдутся в 20 рублей.
Меньше всего инфляция коснулась лука и майонеза, их цена изменилась не больше, чем на рубль. 200 граммов лука сейчас обойдутся в шесть рублей, а такое же количество майонеза — в 58 рублей.
Картофель же за год в цене упал. Однако всего лишь на рубль. За полкило овоща нужно будет отдать в районе 14 рублей.
Согласно данным ЕМИСС, приготовление селедки под шубой в этом году обойдется в 278 рублей. В прошлом году за ингредиенты для салата пришлось бы отдать 264 рубля.
Ранее стало известно, в какую сумму обойдется приготовление всего новогоднего стола в Ростове.