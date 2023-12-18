Золотые яйца и свекла: в какую сумму обойдется селедка под шубой в Ростове

Инфляция в этом году коснулась почти всех продуктов в Ростовской области. Ближе к Новому году некоторые их них подорожали еще больше из-за повышенного спроса. Излишне потратиться придется на все основные блюда и салаты. RostovGazeta подсчитала, во сколько обойдется приготовление популярного новогоднего салата селедка под шубой.