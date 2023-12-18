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Громким шумом и ярким светом: зоолог рассказала, как отпугнуть шакалов

Зоолог рассказала, могут ли шакалы нападать на людей в Ростовской области

18 декабря 2023, 11:58
Фото: Pxhere.com
Громким шумом и ярким светом: зоолог рассказала, как отпугнуть шакалов

Зоолог Ерофеева сообщила, могут ли шакалы нападать на жителей Ростовской области

Один шакал побоится нападать на человека, но со стаей могут возникнуть проблемы, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский зоолог Регина Ерофеева.

Ранее один из охотников рассказал редакции, что шакалы истребляют дичь в северных районах Ростовской области и таскают собак со дворов. Жители опасаются, что животные могут нападать на людей.

«Шакалы обычно ходят по одному и не нападают на добычу крупнее себя. Человека шакал не тронет. Но если их будет несколько, и они будут очень голодны или напуганы — могут попытаться напасть», — объясняет зоолог.

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Отпугнуть шакала, по ее словам, поможет громкий звук. Удобнее всего носить с собой небольшой спортивный свисток: он издает резкий шум, неприятный для этих животных.

«Если шакалы пытаются проникнуть во двор, этот метод тоже подойдет. Но тут нужно постоянно дежурить: как только видите шакала — свистите. Со временем он поймет, что его действия ведут к неприятным последствиям для его ушей и он отучится. А вот если записать шум и включать его постоянно — животное привыкнет, и тогда звуками его уже не спугнешь», — замечает Регина Ерофеева.

Также удобны для отпугивания шакалов вращающиеся фонари и стробоскопы. Шакалы ночные животные и не привыкли к резким вспышкам света на охоте.

Ранее RostovGazeta писала о том, как относятся к животным в индустрии развлечений Ростова

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