Зоолог рассказала, могут ли шакалы нападать на людей в Ростовской области

«Если шакалы пытаются проникнуть во двор, этот метод тоже подойдет. Но тут нужно постоянно дежурить: как только видите шакала — свистите. Со временем он поймет, что его действия ведут к неприятным последствиям для его ушей и он отучится. А вот если записать шум и включать его постоянно — животное привыкнет, и тогда звуками его уже не спугнешь», — замечает Регина Ерофеева.