Зоолог рассказала, могут ли шакалы нападать на людей в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Ранее один из охотников рассказал редакции, что шакалы истребляют дичь в северных районах Ростовской области и таскают собак со дворов. Жители опасаются, что животные могут нападать на людей.
«Шакалы обычно ходят по одному и не нападают на добычу крупнее себя. Человека шакал не тронет. Но если их будет несколько, и они будут очень голодны или напуганы — могут попытаться напасть», — объясняет зоолог.
Отпугнуть шакала, по ее словам, поможет громкий звук. Удобнее всего носить с собой небольшой спортивный свисток: он издает резкий шум, неприятный для этих животных.
«Если шакалы пытаются проникнуть во двор, этот метод тоже подойдет. Но тут нужно постоянно дежурить: как только видите шакала — свистите. Со временем он поймет, что его действия ведут к неприятным последствиям для его ушей и он отучится. А вот если записать шум и включать его постоянно — животное привыкнет, и тогда звуками его уже не спугнешь», — замечает Регина Ерофеева.
Также удобны для отпугивания шакалов вращающиеся фонари и стробоскопы. Шакалы ночные животные и не привыкли к резким вспышкам света на охоте.
Ранее RostovGazeta писала о том, как относятся к животным в индустрии развлечений Ростова