+ 1: клиенты Tele2 в Ростове-на-Дону получают кофе в подарок

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
Tele2 продолжает предоставлять клиентам дополнительные возможности в рамках программы лояльности «Больше», которая доступна всем, кто пользуется услугами оператора. Зимой компания расширила список партнеров и добавила привлекательные предложения.
Новый участник программы — популярная в регионе сеть авторских кофеен SELF. Клиенты Tele2 могут приобрести капучино или батч-брю объемом 200 мл и получить второй аналогичный напиток в подарок. Получить двойной заряд бодрости можно, оставшись в заведении, или взяв кофе на вынос.
Чтобы воспользоваться предложением, нужно в мобильном приложении «Мой Tele2» или на официальном сайте компании выбрать акцию, получить SMS c промокодом на телефон и активировать его в любой из 3 кофеен в Донской столице. Каждому клиенту доступны 2 промокода в неделю до 21 января 2024 года.
Евгений Солонченко, коммерческий директор макрорегиона «Юг» Tele2:
«Tele2 стремится предоставлять клиентам больше возможностей — особенно это важно в преддверии любимых и долгожданных зимних праздников. Сотрудничество с новым партнером позволит порадовать ростовчан и гостей города и открыть для них новое атмосферное место для досуга, а еще сделает более приятными прогулки по городу. Мы видим, что все больше ростовчан активно пользуются программой лояльности, число предложений в которой постоянно растет. Сейчас есть офферы, позволяющие сэкономить, получить кешбэк или бонус в самых разных направлениях — от крупных федеральных сетей до локальных партнеров. Они помогут сделать каникулы более насыщенными и при этом сэкономить бюджет, а это всегда актуально».