Более 1000 тонн рыбы по социальным ценам продали на Сахалине и Курилах в 2023 году

Posted 19 декабря, 20:51
Published 19 декабря, 20:51
Modified Сегодня, 20:57
Updated Сегодня, 20:57
Торговля сезонной свежевыловленной рыбой, которую промышленники напрямую поставляют на точки продажи, ведется круглогодично. Благодаря исключению посредников, отказу от переработки и заморозки, а также сокращению транспортных издержек сахалинцы и курильчане приобретают дары моря с минимальной наценкой от отпускной стоимости производителя. Районные власти помогают с доставкой рыбы в отдаленные населенные пункты и предоставляют бесплатные торговые места. Продажа свежего улова по сниженным ценам — важная часть проекта «Забота. Защита. Уважение», запущенного по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.
Накануне в Южно-Сахалинске продавали свежевыловленную рыбу сразу в четырех торговых точках. Одна из них — магазин «Остров Сахалин» на улице Сахалинской — открылась совсем недавно, но жители района уже знают, что сюда регулярно привозят сезонный улов.
«Удобно, что теперь в разных районах Южно-Сахалинска можно приобрести свежую рыбку. Цена хорошая, рыба свежая, выбор есть. Сегодня я и минтай купила, и треску. Будет вкусный ужин», — поделилась жительница островной столицы Наталья Левина.
В 2023 году значительная часть реализованной рыбы — 422 тонны — составил тихоокеанский лосось. Почти 65 тонн даров моря рыбопромышленники передали нуждающимся бесплатно.
В этом году, кроме значительного роста объемов реализации, расширился и ассортимент рыбной продукции, а также существенно увеличилось количество предприятий-участников программы.
«Губернатор Валерий Лимаренко поставил перед нами задачу — увеличить частоту и объемы продаж в два раза. План на следующий год уже составлен, разбивку по районам сделали с учетом количества жителей. Готовимся к реализации 1 500 тонн свежевыловленной рыбы. Предприятия, рыбаки, муниципалитеты, предприниматели активно взаимодействуют, чтобы процесс шел слаженно, а жители островов всегда могли приобрести рыбу по более доступным ценам», — прокомментировал министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.
Для удобства сахалинцев и курильчан в 2023 году кураторы проекта начали применять новые механизмы для оповещения людей о продажах свежевыловленной рыбы. Запущен Telegram-канал «Доступная рыба» с делением на муниципалитеты Сахалинской области. За два месяца он набрал свыше 3 тысяч подписчиков. Также с помощью интерактивной карты можно онлайн отследить актуальную информацию о торговых точках, адресах, расписании работы, ассортименте и ценах на текущую дату. Push-уведомления приложения «Острова-65» автоматически направляются всем, кто установил его на своем мобильном устройстве и выбрал муниципальное образование по месту жительства. Узнать о продажах также можно в социальных сетях районных администраций.