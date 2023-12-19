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«Декатлон» вернулся в Ростов-на-Дону под новым брендом

«Декатлон» открылся в Ростове-на-Дону под новой вывеской

19 декабря 2023, 13:41
Фото: 1MI
«Декатлон» вернулся в Ростов-на-Дону под новым брендом
В Ростове-на-Дону открыли магазин спортивных товаров, который станет заменой Decatlon, сообщили горожане в соцсетях.

Открытие магазина состоялось во вторник, 19 декабря, в торговом центре «Мегамаг», где раньше работал Decatlon. Речь идет о торговой точке под названием Desport.

Пользователи в комментариях написали, что в новом магазине меньше выбора, чем было раньше. Также ростовчане активно интересуются тем, какой ассортимент появился в продаже.

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Название идет от старофранцузского слова desport, означающего «развлечение».Название идет от старофранцузского слова desport, означающего «развлечение».
Название идет от старофранцузского слова desport, означающего «развлечение».
Фото: ТГ «Ростов Главный»

Ранее СМИ писали, что компания АРМ купила российский бизнес спортивного ритейлера Decathlon и теперь открывает магазины. Название идет от старофранцузского слова desport, означающего «развлечение».

Напомним, что сеть Decathlon объявила, что приостанавливает свою работу в России 29 марта 2022 года.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Соцсети#МАГАЗИН#Ассортимент#Декатлон#Decatlon#Desport#Мегамаг#АРМ#Российский бизнес#Спортивный ритейлер#Выбор
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