«Декатлон» открылся в Ростове-на-Дону под новой вывеской

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Открытие магазина состоялось во вторник, 19 декабря, в торговом центре «Мегамаг», где раньше работал Decatlon. Речь идет о торговой точке под названием Desport.
Пользователи в комментариях написали, что в новом магазине меньше выбора, чем было раньше. Также ростовчане активно интересуются тем, какой ассортимент появился в продаже.
Ранее СМИ писали, что компания АРМ купила российский бизнес спортивного ритейлера Decathlon и теперь открывает магазины. Название идет от старофранцузского слова desport, означающего «развлечение».
Напомним, что сеть Decathlon объявила, что приостанавливает свою работу в России 29 марта 2022 года.