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Published Сегодня, 11:32

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Updated Сегодня, 11:35

День Николая Чудотворца: что нужно знать

День Николая Чудотворца: что нужно знать

19 декабря 2023, 11:32
Фото: 1MI
В день памяти святого Николая Чудотворца, который приходится на 19 декабря, верующие обращаются к нему с просьбами.

Православная церковь отмечает этот день вспоминая Николая Угодника, который считается добрым волшебником и покровителем всех моряков и путешественников. В этот день многие люди посещают храмы, чтобы попросить у святого исцеления от болезней и удачи в делах.

Также, по словам ясновидящей Инны Мишиной, девушки в этот день просят Николая послать им хорошего мужа. Она также отметила, что многие автомобилисты берут с собой образ святого Николая для защиты от аварий, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

День памяти святителя Николая Чудотворца отмечается с особым размахом. Однако необходимо помнить, что в это время продолжается Рождественский пост, поэтому нужно воздержаться от скоромного и алкоголя. Тем не менее, разрешено употреблять блюда из рыбы.

Инна Мишина призывает избегать участия в сплетнях и конфликтах. В этот день особенно важно примириться со своими близкими и помогать другим людям. Жадность и скупость также не приветствуются.

Также ясновидящая предупреждает о неразумных импульсивных покупках, которые могут привести к финансовым трудностям в будущем. Вместо этого, стоит подарить что-то миленькое детям и положить подушку. Таким образом, Николай Угодник будет защищать ребенка от всех проблем и горестей. В этот день желательно быть в хорошем настроении, чтобы не привлекать негативные события в свой дом.

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