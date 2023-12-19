День Николая Чудотворца: что нужно знать

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Православная церковь отмечает этот день вспоминая Николая Угодника, который считается добрым волшебником и покровителем всех моряков и путешественников. В этот день многие люди посещают храмы, чтобы попросить у святого исцеления от болезней и удачи в делах.
Также, по словам ясновидящей Инны Мишиной, девушки в этот день просят Николая послать им хорошего мужа. Она также отметила, что многие автомобилисты берут с собой образ святого Николая для защиты от аварий, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
День памяти святителя Николая Чудотворца отмечается с особым размахом. Однако необходимо помнить, что в это время продолжается Рождественский пост, поэтому нужно воздержаться от скоромного и алкоголя. Тем не менее, разрешено употреблять блюда из рыбы.
Инна Мишина призывает избегать участия в сплетнях и конфликтах. В этот день особенно важно примириться со своими близкими и помогать другим людям. Жадность и скупость также не приветствуются.
Также ясновидящая предупреждает о неразумных импульсивных покупках, которые могут привести к финансовым трудностям в будущем. Вместо этого, стоит подарить что-то миленькое детям и положить подушку. Таким образом, Николай Угодник будет защищать ребенка от всех проблем и горестей. В этот день желательно быть в хорошем настроении, чтобы не привлекать негативные события в свой дом.