День Николая Чудотворца: что нужно знать

Также ясновидящая предупреждает о неразумных импульсивных покупках, которые могут привести к финансовым трудностям в будущем. Вместо этого, стоит подарить что-то миленькое детям и положить подушку. Таким образом, Николай Угодник будет защищать ребенка от всех проблем и горестей. В этот день желательно быть в хорошем настроении, чтобы не привлекать негативные события в свой дом.