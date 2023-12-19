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Published Сегодня, 09:13

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Updated Сегодня, 09:15

Донской губернатор поручил помочь семье бойца СВО, оставившего перед гибелью послание

Донской губернатор поручил помочь семье бойца СВО, оставившего перед гибелью послание

19 декабря 2023, 09:13
Фото: donland.ru
Донской губернатор поручил помочь семье бойца СВО, оставившего перед гибелью послание

Губернатор Голубев поручил помочь семье погибшего бойца СВО Рудакова из Батайска

Глава Ростовской области Василий Голубев навестит семью Романа Рудакова, который погиб в спецоперации, сообщил губернатор в соцсетях.

Ранее в Минобороны рассказали, что Рудаков погиб во время боя, а до этого успел написать на стене послание и попросить, чтобы о его семье позаботились. Эта ситуация стала резонансной.

После этого глава министерства Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу участника СВО.

Теперь такое же поручение поступило и от губернатора Василия Голубева.

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«У родных бойца уже побывали сити-менеджер Батайска, а также сотрудники Минобороны РФ. Брату Романа Алексею помогают в том, в чем он нуждается», — заявил глава региона.

Он добавил, что обязательно побывает у матери погибшего.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Спецоперация#Батайск#Губернатор#Минобороны РФ#Сергей Шойгу#Василий Голубев#Минобороны
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