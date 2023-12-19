Донской губернатор поручил помочь семье бойца СВО, оставившего перед гибелью послание

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Ранее в Минобороны рассказали, что Рудаков погиб во время боя, а до этого успел написать на стене послание и попросить, чтобы о его семье позаботились. Эта ситуация стала резонансной.
После этого глава министерства Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу участника СВО.
Теперь такое же поручение поступило и от губернатора Василия Голубева.
«У родных бойца уже побывали сити-менеджер Батайска, а также сотрудники Минобороны РФ. Брату Романа Алексею помогают в том, в чем он нуждается», — заявил глава региона.
Он добавил, что обязательно побывает у матери погибшего.
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