Донской писатель Багдыков выступил против массового сноса газетных ларьков в Ростове

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Георгий Багдыков
Мне часто говорят, что теперь не читают газет. Простите, но это не так. Немало есть людей, которые с удовольствием читают прессу. Недалеко от моего дома, на улице Сержантова, к счастью, остался один киоск. Пока остался. И я каждую пятницу покупаю там газеты.
Некоторые утверждают, что молодым людям не нужны печатные издания. А им нужен лишь Интернет и социальные сети. Поспорил бы с этим тоже. Я сам активный пользователь Интернета и социальных сетей. Но знаю немало молодых ребят, которые с удовольствием читают книги, журналы и газеты. Так что печатные издания все еще популярны.
При этом, кстати, у нас в правительстве, в Думе, ведутся дискуссии о том, как надо популяризировать русский язык и русскую культуру, литературу. На самом высоком уровне проводятся собрания, на которых говорится много правильных слов о сохранении русского языка и печатного слова.
А что происходит у нас с печатными изданиями, с газетами и журналами на деле? В городе массово закрываются газетные киоски. Словно кто-то хочет, как говорят, оболванить наших людей. Ведь на месте газетных киосков открываются блинные и другие ларьки. Это правильно? Но зато это коммерчески более выгодно. Что-то нелогичное происходит.
Я много лет работаю врачом консультативной поликлиники областной клинической больницы № 2 и прекрасно знаю, как живут люди на селе. Многие пожилые наши сограждане до сих пор не знают, что такое Интернет. Они не могут сами записаться к доктору по электронной записи. И по старинке приезжают в больницу без записи. Если человек из далекого района приехал к нам, то мы вынуждены его принять. Так, кстати, создаются очереди. Но люди не виноваты в том, что они в возрасте и не знают, как пользоваться сайтами больниц. Электронная запись существует уже почти десять лет. Вы думаете, что-то изменилось в психологии наших граждан?
Кстати, именно эти мои пациенты являются читателями областных газет, которым они верят, которые решают их проблемы.
Я уверен, проблему надо решать на государственном уровне. Нельзя людей лишать возможности читать прессу, думать, анализировать. Это все закончится плачевно.
Совсем недавно у нас боролись с проводным радио, которое слушало немало ростовчан, в том числе, пожилого возраста. Тех, кто затеял эту борьбу, можно поздравить с успехом. В Ростове фактически нет проводного радио, да и обычное никто не слушает. В лучшем случае в машинах ростовчане включают FM- радио и наслаждаются музыкой. Вам там предложат еще пару минут новостей и море рекламы. Всё.
Я помню то время, когда по радио слушал замечательные аналитические передачи, когда выдающие советские актеры читали произведения русских классиков. А теперь решили почему-то, что это нерентабельно, мол, ненужно это нашим людям. Дескать, не приносят такие программы деньги. Позвольте, почему за меня кто-то решает, что мне смотреть, слушать и читать?
Теперь на месте газетных киосков поставят ларьки, в которых будут продавать хот-доги и блины. Ведь это значительно выгоднее. А до газет, книг и популяризации русского языка на самом деле никому нет дела.
К сожалению, я уверен в своей правоте. Иначе не было бы такой удручающей и печальной картины с газетными киосками в нашем городе.