Донской писатель Багдыков выступил против массового сноса газетных ларьков в Ростове

Я много лет работаю врачом консультативной поликлиники областной клинической больницы № 2 и прекрасно знаю, как живут люди на селе. Многие пожилые наши сограждане до сих пор не знают, что такое Интернет. Они не могут сами записаться к доктору по электронной записи. И по старинке приезжают в больницу без записи. Если человек из далекого района приехал к нам, то мы вынуждены его принять. Так, кстати, создаются очереди. Но люди не виноваты в том, что они в возрасте и не знают, как пользоваться сайтами больниц. Электронная запись существует уже почти десять лет. Вы думаете, что-то изменилось в психологии наших граждан?