rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Донской писатель Багдыков выступил против массового сноса газетных ларьков в Ростове

Донской писатель Багдыков выступил против массового сноса газетных ларьков в Ростове

19 декабря 2023, 11:17
Фото: Midjourney
Донской писатель Багдыков выступил против массового сноса газетных ларьков в Ростове
Как стало недавно известно из СМИ, в Ростове рассматривают возможность закрыть все газетные киоски. Лично мне об этом рассказали знакомые работники газетных киосков.

Георгий Багдыков

Мне часто говорят, что теперь не читают газет. Простите, но это не так. Немало есть людей, которые с удовольствием читают прессу. Недалеко от моего дома, на улице Сержантова, к счастью, остался один киоск. Пока остался. И я каждую пятницу покупаю там газеты.

Некоторые утверждают, что молодым людям не нужны печатные издания. А им нужен лишь Интернет и социальные сети. Поспорил бы с этим тоже. Я сам активный пользователь Интернета и социальных сетей. Но знаю немало молодых ребят, которые с удовольствием читают книги, журналы и газеты. Так что печатные издания все еще популярны.

При этом, кстати, у нас в правительстве, в Думе, ведутся дискуссии о том, как надо популяризировать русский язык и русскую культуру, литературу. На самом высоком уровне проводятся собрания, на которых говорится много правильных слов о сохранении русского языка и печатного слова.

А что происходит у нас с печатными изданиями, с газетами и журналами на деле? В городе массово закрываются газетные киоски. Словно кто-то хочет, как говорят, оболванить наших людей. Ведь на месте газетных киосков открываются блинные и другие ларьки. Это правильно? Но зато это коммерчески более выгодно. Что-то нелогичное происходит.

А что происходит у нас с печатными изданиями, с газетами и журналами на деле? В городе массово закрываются газетные киоски.А что происходит у нас с печатными изданиями, с газетами и журналами на деле? В городе массово закрываются газетные киоски.
А что происходит у нас с печатными изданиями, с газетами и журналами на деле? В городе массово закрываются газетные киоски.
Фото: rostov-gorod.ru

Я много лет работаю врачом консультативной поликлиники областной клинической больницы № 2 и прекрасно знаю, как живут люди на селе. Многие пожилые наши сограждане до сих пор не знают, что такое Интернет. Они не могут сами записаться к доктору по электронной записи. И по старинке приезжают в больницу без записи. Если человек из далекого района приехал к нам, то мы вынуждены его принять. Так, кстати, создаются очереди. Но люди не виноваты в том, что они в возрасте и не знают, как пользоваться сайтами больниц. Электронная запись существует уже почти десять лет. Вы думаете, что-то изменилось в психологии наших граждан?

Кстати, именно эти мои пациенты являются читателями областных газет, которым они верят, которые решают их проблемы.

Я уверен, проблему надо решать на государственном уровне. Нельзя людей лишать возможности читать прессу, думать, анализировать. Это все закончится плачевно.

Совсем недавно у нас боролись с проводным радио, которое слушало немало ростовчан, в том числе, пожилого возраста. Тех, кто затеял эту борьбу, можно поздравить с успехом. В Ростове фактически нет проводного радио, да и обычное никто не слушает. В лучшем случае в машинах ростовчане включают FM- радио и наслаждаются музыкой. Вам там предложат еще пару минут новостей и море рекламы. Всё.

Совсем недавно у нас боролись с проводным радио, которое слушало немало ростовчан, в том числе, пожилого возраста.Совсем недавно у нас боролись с проводным радио, которое слушало немало ростовчан, в том числе, пожилого возраста.
Совсем недавно у нас боролись с проводным радио, которое слушало немало ростовчан, в том числе, пожилого возраста.
Фото: pxhere

Я помню то время, когда по радио слушал замечательные аналитические передачи, когда выдающие советские актеры читали произведения русских классиков. А теперь решили почему-то, что это нерентабельно, мол, ненужно это нашим людям. Дескать, не приносят такие программы деньги. Позвольте, почему за меня кто-то решает, что мне смотреть, слушать и читать?

Теперь на месте газетных киосков поставят ларьки, в которых будут продавать хот-доги и блины. Ведь это значительно выгоднее. А до газет, книг и популяризации русского языка на самом деле никому нет дела.

К сожалению, я уверен в своей правоте. Иначе не было бы такой удручающей и печальной картины с газетными киосками в нашем городе.

Подпишитесь
Ростовчанам рассказали, когда начнется сезон дождей
Сегодня, 05:21
Климатолог Иошпа дал прогноз погоды на Новый год в Ростове
Сегодня, 06:23
Персоналу отеля в Миллерово стали угрожать после отказа заселить участников СВО
Вчера, 15:57
Барбер Еременко рассказал, какие стрижки будут популярными в Ростове в 2024 году
Вчера, 16:27
В центре Ростова из-под земли забил фонтан горячей воды
Вчера, 13:16
Китайские автомобили составляют 50% продаж в лизинге
Сегодня, 09:24