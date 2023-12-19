Экономика Сахалинской области становится более устойчивой

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О том, как эта ситуация отразилась на экономике единственного в России островного региона, журналист «Новых Известий on-line» беседует с председателем правительства Сахалинской области Алексеем Беликом.
— Действительно, нефтегазовая отрасль приносит в бюджет нашего региона более 60 процентов доходов. И основная часть этих поступлений — от проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». В их рамках на шельфе острова ведется масштабная добыча углеводородов.
В прошлом году после ухода западных операторов проектов их обязанности были возложены на российские компании. Это позволило сохранить как плановые объемы добычи углеводородов, так и стабильность островной экономики.
В нашем регионе ведется работа по импортозамещению в нефтегазовой сфере. В свое время мы обратили внимание, что многие важные сервисные операции для предприятий отрасли выполняются за рубежом. Это ставит под угрозу ключевую отрасль, а также лишает регион части доходов. Поэтому начали создавать в Южно-Сахалинске нефтегазовый индустриальный парк. Сейчас близится к завершению строительство первой очереди. На этой площадке будут работать отраслевые сервисные компании, в основном отечественные. Сейчас уже зарегистрировано 12 резидентов. Они будут оказывать различные услуги предприятиям, добывающим углеводороды. Например, производить и ремонтировать подводно-устьевое оборудование, газотурбинные установки, электродвигатели и генераторы. В результате наши нефтяники будут меньше зависеть от поставок оборудования и услуг из-за рубежа.
— Алексей Васильевич, добыча нефти и газа — дело прибыльное. Но экономика, построенная вокруг одной отрасли, может серьезно пострадать, если на мировом рынке начнутся какие-то колебания. Какие меры вы принимаете на этот случай?
— Мы нацелены на глубокую переработку сырья, наращивание добавленной стоимости продукции. Такую задачу поставил Президент России Владимир Путин на недавнем Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Отмечу, на юге Сахалина работает первый в России завод сжиженного природного газа. Его продукцию покупают страны Азиатско-Тихоокеанского региона. У нас есть положительный опыт глубокой переработки сырья, и мы будем на него опираться.
Сейчас вместе с Газпромом работаем над проектом строительства нефтеперерабатывающего завода. Планируем, что в год он будет производить 5 млн тонн авиационного керосина, дизельного топлива и бензина.
Мы намерены также выпускать на основе природного газа минеральные и азотные удобрения, средства для защиты растений, а также кормовой белок.
Новые производства станут для нашего региона страховкой от больших экономических потрясений. Резкие колебания цен на нефть и газ в истории бывали неоднократно и приводили к серьезным последствиям. При этом шансов, что цены упадут одновременно и на сырье, и на широкий спектр продукции из него, крайне мало.
— А как развиваются другие отрасли экономики?
— Немного цифр. В 2019 году инвестиции в основной капитал в Сахалинской области составили 238 млрд рублей. 62% — в нефтегазовую сферу. За несколько лет произошли кардинальные перемены. Общий объем инвестиций превысил 289 млрд. 33% из этой суммы вложено в нефтегазовую сферу. Остальные 67% — в другие отрасли. Это означает, что наша экономика становится устойчивей к негативным воздействиям.
— Прирост инвестиций на 50 миллиардов — очень высокий показатель. За счет чего вы добились такого успеха?
— В первую очередь, дело в отношении к инвесторам. Каждый, кто желает вложить деньги в экономику Сахалина и Курил, получает всестороннюю поддержку властей области. Речь не только о льготах и налоговых послаблениях. Мы стремимся держать руку на пульсе и помогать инвестору в случае любых затруднений. И вот один из результатов: в 2020 году Сахалинская область была на 43-м месте в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, а по итогам 2022 года — на четвертой строчке. Подчеркну, этот рейтинг составлен на основе оценок самих бизнесменов, а не чиновников.
— Какие отрасли сегодня наиболее привлекательны для инвесторов?
— Бизнес в основном вкладывает средства в логистические проекты, туристическую инфраструктуру, рыбную и перерабатывающую промышленность, жилищное строительство и производство стройматериалов.
Наша область находится на перекрестке мировых торговых путей, морских и воздушных. Это привлекает инвесторов. А за ними приходят те, кому нужна транспортная инфраструктура для собственных начинаний.
Мы начали модернизацию Корсаковского порта. После дноуглубления акватории и реконструкции причальных сооружений порт сможет принимать морские суда с большей осадкой и кратно увеличить грузопоток. Здесь будет создан логистический центр, рассчитанный на годовой оборот в миллион тонн рыбы и морепродуктов.
Уже в следующем году в порту начнется строительство крупного рыбоперерабатывающего комплекса с возможностью глубокой переработки рыбы мощностью до 100 тысяч тонн готовой продукции в год и единовременного хранения до 10 тысяч тонн замороженной продукции. Еще три подобных предприятия будут создаваться в других портах области.
Считаю, все это позволит кардинально изменить ситуацию в рыбной отрасли Дальнего Востока. Не секрет, что довольно большая доля уловов уходит за границу. А уже оттуда в виде продукции с иностранными этикетками поступает на российский рынок. Причина — нехватка перерабатывающих мощностей на родном берегу. Строительство заводов, модернизация портов позволит вернуть наших рыбаков на родной берег. А вместе с ними и рабочие места, и добавленную стоимость продукции, и налоги.
Еще один пример. Инвестор разработал проект создания крупного порта на восточном побережье Сахалина. Он будет включать в себя нефтяной, угольный, газоконденсатный и бункеровочный терминалы. Стройка начнется уже в следующем году. А пользоваться услугами транспортного узла будут, в том числе, и новые производства по переработке углеводородного сырья, о которых мы с вами уже говорили. С его помощью они смогут поставлять свою продукцию в любую точку мира.
Что касается воздушного транспорта, мы в этом году ввели в строй в Южно-Сахалинске новый аэровокзал. Он стал крупнейшим на Дальнем Востоке. Продолжаем строить взлетно-посадочную полосу. Она позволит принимать на Сахалине самолеты всех типов. И заправлять их авиакеросином, который будет выпускать наш нефтеперерабатывающий завод.
Современные порты с высоким грузооборотом, полоса, способная приниматься самые большие самолеты, комфортабельный аэропорт, доступное авиатопливо… Через несколько лет остров Сахалин превратится к крупный транспортный хаб, аккумулирующий грузовые и пассажирские потоки между Дальним Востоком России и странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Кстати, развитие транспорта стимулирует и туристическую отрасль. Приток гостей постоянно увеличивается. Туристов привлекает необычная природа Сахалина и Курил, рыбалка, дайвинг в прозрачных водах у острова Монерон, возможность покататься на трассах лучшего дальневосточного горнолыжного курорта «Горный воздух».
— Для проектов, о которых вы рассказали, потребуется большое количество кадров. Откуда вы их возьмете? Будете приглашать из других регионов?
— По нашим расчетам в ближайшие годы области потребуется около 15 тысяч высококвалифицированных специалистов. Конечно, будем приглашать и из других регионов. Но в первую очередь мы стремимся дать дорогу островной молодежи.
У юных жителей области должна быть возможность непосредственно в регионе получить высококачественное образование по востребованной специальности и перспективную работу в местной компании. Для этого в рамках национального проекта «Наука и университеты», которые реализуется по инициативе Президента страны, мы начали строить кампус СахалинTech. В его составе научно-образовательный комплекс с учебными аудиториями, научно-исследовательскими лабораториями, технопарком, библиотекой и археологическим музеем, а также комфортабельный студенческий городок на 1200 человек.
Кампус будет готовить специалистов в сферах добычи и переработки нефти и газа, новой энергетики, аквабиотехнологий, экономики Мирового океана и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, климата и экологии. Причем работать он будет по заказам наших компаний.
Недавно было принято решение о создании на базе кампуса Передовой инженерной школы «Инженерия островов». Подобные учреждения формируются в ряде вузов страны в рамках федерального проекта на основе одной из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития, которые утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин. Наша инженерная школа будет работать в области возобновляемой и водородной энергетики, заниматься совершенствованием автономных гибридных энергоустановок. Это одно из самых инновационных направлений. Решения, которые будут разработаны в нашей школе, помогут обеспечить устойчивое энергоснабжение изолированных объектов и будут полезны и многим другим регионам нашей страны.
Чтобы обеспечить высокий уровень образования в кампусе, мы первыми в России запустили программу привлечения в регион перспективных молодых ученых. Желающим переехать на Сахалин помогаем с жильем, трудоустройством супругов, с детскими садами. И стараемся обеспечить наиболее благоприятные условия для научной работы. Только изучай, твори, открывай и делись знаниями с нашими студентами.
— Сахалинская область, как и другие регионы Дальнего Востока, сталкивается с проблемой оттока населения…
Чтобы ее решить, конечно, важно дать молодежи возможность учиться и зарабатывать на родине. Но этого мало. Не меньшую роль играет качество жизни. Доступность жилья, медицинской помощи, состояние городской среды, творческая самореализация. Мы у себя в регионе ведем комплексную работу в этом направлении.
Наша область среди лидеров страны по темпам ликвидации аварийного жилья. Мы запустили проект «Сахалинская ипотека». Сейчас действуют кредитные программы от ряда банков, меры поддержки федерального, регионального и муниципального уровня для разных категорий населения. Обычному человеку собрать всю информацию и проанализировать ее непросто. Вот тут и приходит на помощь «Сахалинская ипотека». Специалисты нашего ипотечного агентства обладают всей информацией о льготах и кредитах. По обращению гражданина они бесплатно помогают определить, какими мерами поддержки может воспользоваться семья, какие ипотечные программы будут ей наиболее выгодны. В итоге финансовая нагрузка значительно снижается. И это действительно работает. Сейчас Сахалинская область на восьмом месте в России по показателю доступности жилья.
Мы активно привлекаем врачей из других регионов, вводим в практику телемедицину, высокотехнологичные операции и исследования. Строим новые поликлиники и больницы. Возводим спортивные объекты и дома культуры. Открываем выставочные площадки для художников. Приводим в порядок дворы и общественные пространства в городах и селах. Все для того, чтобы на Сахалине и Курилах было комфортно жить, работать и растить детей.