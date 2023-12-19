Главный следователь РФ вмешался в дело о гибели младенца в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
К главе СКР Александру Бастрыкину через соцсети обратилась жительница региона, у которой в 2020 году умерла новорожденная дочь. Она не согласилась с теми обстоятельствами, которые тогда были установлены.
Женщина считает, что причиной является некачественная медицинская помощь. Теперь Бастрыкин поручил ускорить расследование дела и предоставить доклад по этой ситуации.
«Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в публикации.
Отмечается, что по делу будет проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.
Ранее легендарный боксер Рафаэль Акопян умер в Ростове-на-Дону.