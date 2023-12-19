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Бастрыкин отреагировал на жалобу после смерти новорожденной в Ростовской области

Главный следователь РФ вмешался в дело о гибели младенца в Ростовской области

19 декабря 2023, 08:31
Фото: Следком РФ
Бастрыкин отреагировал на жалобу после смерти новорожденной в Ростовской области
В Ростовской области возбудили уголовное дело после смерти новорожденной девочки, сообщили в региональном УСКР.

К главе СКР Александру Бастрыкину через соцсети обратилась жительница региона, у которой в 2020 году умерла новорожденная дочь. Она не согласилась с теми обстоятельствами, которые тогда были установлены.

Женщина считает, что причиной является некачественная медицинская помощь. Теперь Бастрыкин поручил ускорить расследование дела и предоставить доклад по этой ситуации.

«Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в публикации.

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Отмечается, что по делу будет проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

Ранее легендарный боксер Рафаэль Акопян умер в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Медицинская помощь#Уголовное дело#Бастрыкин#Доклад#УСКР#Расследование#СКР#Происшествия
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