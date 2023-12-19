Известный умер за рулем, въехав в лоб военного КамАЗа в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Авария произошла днем 18 декабря. По предварительным данным, водитель «Хаммер Н3» недалеко от детской больницы выехал на встречную полосу, где столкнулся с военным грузовиком.
При этом обе машины ехали на низкой скорости. Повреждения у автомобилей, судя по попавшим в сеть кадрам, были минимальными. Однако, когда военные подошли к въехавшей в их грузовик машине, они обнаружили, что водитель без сознания.
Им не удалось открыть заблокированный «Хаммер Н3». Военные разбили стекло. Приехавшие на место аварии медики не смогли оказать помощь мужчине. Он был уже мертв. Теперь медэкспертам предстоит установить в результате чего умер мужчина.
Ранее на Северном обходе Ростова загорелся грузовик. Это привело к тому, что десятки машин оказались парализованы в гигантской пробке протяженностью 23,3 километра.