Как отпраздновать Новый год и не разориться

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Необходимо заранее спланировать свой бюджет на новогодние праздники. Это очень важный шаг, который поможет сэкономить деньги. Прежде чем отправляться за покупками продуктов и подарков, определитесь с тем, сколько вы готовы потратить. Вы можете примерно оценить нужную сумму, исходя из своих доходов и накоплений.
Если у вас есть возможность, отложите некоторую сумму на отдельный счет или положите ее в конверт. Так будет легче контролировать расходы и корректировать их в зависимости от остатка средств.
Важно, чтобы новогодний бюджет был для вас комфортным. Нам всем хочется провести Новый год ярко, однако важно помнить, что не обязательно брать кредиты или использовать все свои сбережения. Главное — это настроение и наличие близких людей рядом.
Этот совет относится как к подаркам, так и к продуктам. Как только вы определили свой бюджет, переходите к более детальному планированию.
Составьте список людей, которым вы хотите сделать сюрпризы, и рядом напишите, чему бы они могли обрадоваться. Первоначально это должны быть лишь идеи, а на следующем шаге уже конкретные товары или ссылки на онлайн-магазины, где их можно приобрести.
Покупки через интернет могут быть выгодными, особенно если вам сложно ориентироваться в ценах в супермаркетах. При выборе товаров онлайн, вы сразу же можете найти лучшее предложение и спланировать покупку перед оплатой. То же самое относится и к новогоднему столу: попробуйте определить ваши ожидания заранее. Разделите закуски, главное горячее блюдо и десерты, составьте список ингредиентов для каждой позиции, которые вам нужно будет приобрести.
И не забудьте отметить необходимое количество упаковок, грамм и так далее. Приходите в магазин только с конкретным списком покупок, чтобы купить только то, что нужно — и ничего лишнего.
Если у вас есть увлечение, то можно сделать часть подарков своими руками. Особенно это отлично подходит для любителей готовить. Приготовьте печенье или капкейки, испеките пряники и украсьте их всей семьей.
Также можно сделать украшения своими силами и организовать развлечения для детей. Вместо того, чтобы приглашать профессионального Деда Мороза, можно попросить помощи неравнодушных знакомых. Ищите в интернете игры, которые можно провести без необходимости покупать специальное оборудование. Если вы празднуете вместе со своими друзьями и знакомыми, которые вам не очень хорошо знакомы, можете придумать викторину. Например, попытайтесь угадать интересные факты из биографии каждого гостя. Таким образом, новички быстро освоятся на вечеринке.
Независимо от задуманного, на новогоднем столе должны быть различные угощения, и выбор этих блюд полностью зависит от вас и ваших гостей. Если заранее поделиться задумкой праздника с друзьями и родственниками, возможно, удастся подобрать подходящую компанию.
Ведь скучно бывает не там, где мало выпито, а там, где все происходит по-другому, чем ожидалось. Вкусное угощение не обязательно состоит из дорогих продуктов. Что обычно считается дорогим? Колбаса, сыры, морепродукты, икра, копчености, экзотические фрукты и овощи. Также очень дорогие шоколадные конфеты, торты, пирожные. Все эти деликатесы имеют одну общую черту: они очень калорийны и могут негативно сказаться на фигуре и здоровье (появляются лишние сантиметры в области бедер и живота, а также возможны проблемы с печенью, сосудами и сердцем).
Таким образом, зачастую мы работаем для того, чтобы иметь больше денег, но потом тратим эти деньги на продукты, которые вредят нашему здоровью. Возможно, стоит эти средства использовать по-другому, например, на путешествие в теплые страны или отдых в горах.
Теперь давайте рассмотрим, как можно сэкономить на праздничном столе. Можно испечь домашние пироги и приготовить блюда из простых и доступных ингредиентов, таких как овощи и корнеплоды. Если вы хотите подать рыбу, то ее можно купить целой, с головой и чешуей — это будет не только более дешево, но и вкуснее.
Вместо трудоемких мясных блюд, таких как котлеты и рулеты, можно использовать доступную курятину или даже полностью обойтись без мяса, если ваши гости не являются его поклонниками. Для разнообразия стандартных блюд и салатов, заправленных майонезом, полезно составить тщательный план праздничного застолья с альтернативными вариантами.
Чтобы создать праздничную атмосферу, не обязательно приобретать настоящую елку. Если у вас есть искусственная, то это отлично. Но даже без нее можно создать подходящее настроение.
Во время прогулок по парку или скверу вы наверняка замечали сухие ветви, лежащие на снегу. Некоторые из них имеют очень красивую или необычную форму. Выберите несколько наиболее интересных и возьмите их с собой. Они пригодятся вам для создания новогодней композиции. Если вы предпочитаете экологический стиль, можете поставить ветви в любимый керамический горшок, плетеную корзину или обычную трехлитровую банку, аккуратно закрепив их.
Желаете, чтобы композиция выглядела более ярко? Можете покрасить ветви серебристой краской, эмалью или обсыпать их искусственным «снегом», проклеив обратной стороной клей ПВА и обмакнув в пенопластовую стружку.