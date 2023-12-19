Как отпраздновать Новый год и не разориться

Ведь скучно бывает не там, где мало выпито, а там, где все происходит по-другому, чем ожидалось. Вкусное угощение не обязательно состоит из дорогих продуктов. Что обычно считается дорогим? Колбаса, сыры, морепродукты, икра, копчености, экзотические фрукты и овощи. Также очень дорогие шоколадные конфеты, торты, пирожные. Все эти деликатесы имеют одну общую черту: они очень калорийны и могут негативно сказаться на фигуре и здоровье (появляются лишние сантиметры в области бедер и живота, а также возможны проблемы с печенью, сосудами и сердцем).