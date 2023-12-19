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Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

Какие продукты очень полезны в холодное время года

Какие продукты очень полезны в холодное время года

19 декабря 2023, 07:28
Фото: rostovgazeta.ru
Какие продукты очень полезны в холодное время года
В зимнее время года организму приходится перестраиваться, поэтому следует помочь ему и употреблять полезные продукты. Чем лучше всего питаться, в материале RostovGazeta.

Организм человека функционирует по-разному в теплое и холодное время года. Когда на улице холодно, он тратит гораздо больше энергии, чем в теплую погоду. Зимой мы сталкиваемся с недостатком света и тепла, что приводит к замедлению обмена веществ и существенному снижению уровня серотонина — гормона, ответственного за хорошее настроение. Так возникает вялость, быстрая утомляемость и плохое настроение. Когда на улице становится холодно, мы начинаем употреблять больше еды, особенно высококалорийной. Это доставляет нам временное чувство удовлетворения, но в итоге влияет на нашу фигуру и общее самочувствие. Чтобы чувствовать себя бодрыми и энергичными, есть несколько простых правил, которых стоит придерживаться.

Калорийные продукты

Зимние блюда должны быть питательными, но в то же время необходимо выбирать полезные продукты. Часто в холодное время года возникает желание есть большое количество мучных и сладких продуктов, однако они содержат быстрые углеводы, которые дают мало энергии и приводят к накоплению жира. Рекомендуем добавлять в салаты и супы полезные крупы, например, киноа.

Чтобы пища легко переваривалась, стоит приготовить ее в духовке или запекать, а не жарить. Растительный белок очень важен, поэтому нужно включить в рацион горох, чечевицу и фасоль. Не забывайте о молочных продуктах, таких как кефир, ряженка, творог и молоко, они должны чаще появляться на вашем столе. Еще один важный элемент — злаки в любых проявлениях, будь то различные каши или цельнозерновой хлеб.

Рекомендуем добавлять в салаты и супы полезные крупы.Рекомендуем добавлять в салаты и супы полезные крупы.
Рекомендуем добавлять в салаты и супы полезные крупы.
Фото: Gamerscore Blog/CC BY-SA 2.0/flickr.com
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Медленные углеводы обеспечат организм запасом энергии, которой хватит надолго. Если вы предпочитаете энергоемкие продукты, такие как хлеб, каши и различные злаки, лучше всего употреблять их в первой половине дня, а белковую пищу — мясо или рыбу с овощами, а также молочные продукты — во второй половине дня.

Польза овсянки

Каша из овсянки является одним из самых питательных продуктов, что делает ее идеальным выбором для зимнего питания. Она согревает, легко готовится и долго сохраняет чувство сытости. В отличие от быстрых источников углеводов, которые многие люди выбирают на завтрак, таких как выпечка, сладкие батончики и газированные напитки, зерна овсянки расщепляются и перевариваются в желудочно-кишечном тракте долго. Это обеспечивает организм энергией, из-за чего вы будете долго чувствовать себя сытыми и получите много энергии из пищи. Кстати, одна чашка овсянки также содержит более 15% необходимой клетчатки в день. Если добавить к ней фрукты или ягоды, она станет идеальным завтраком для вас.

Каша из овсянки является одним из самых питательных продуктов, что делает ее идеальным выбором для зимнего питания.Каша из овсянки является одним из самых питательных продуктов, что делает ее идеальным выбором для зимнего питания.
Каша из овсянки является одним из самых питательных продуктов, что делает ее идеальным выбором для зимнего питания.
Фото: rostovgazeta.ru

Польза печени трески

Очень полезным продуктом для зимы является печень трески. Во-первых, она содержит много омега-3 жирных кислот, которые защищают сосуды от атеросклероза. Когда наше питание в холодное время года становится более жирным и калорийным, эти кислоты считаются особенно важными.

Во-вторых, печень трески является рекордсменом по содержанию витамина D. Он имеет большое значение для нашего здоровья, особенно зимой. В это время солнца практически нет, и мы уже не получаем достаточно витамина D через синтез в коже, как это было летом.

Поэтому его нужно получать с едой. Идеальным выбором здесь будет печень трески. Хорошей привычкой является иметь дома 1-2 баночки с этой консервированной продукцией.

Еженедельно употребляйте по 1 чайной ложке. Необходимо помнить, что в печени трески содержится большое количество витамина D, поэтому не нужно перебарщивать с его количеством. Кроме того, не забывайте и о других продуктах, богатых этим витамином, таких как яичный желток, молочные продукты и говяжья печень.

Идеальным выбором здесь будет печень трески. Хорошей привычкой является иметь дома 1-2 баночки с этой консервированной продукцией.Идеальным выбором здесь будет печень трески. Хорошей привычкой является иметь дома 1-2 баночки с этой консервированной продукцией.
Идеальным выбором здесь будет печень трески. Хорошей привычкой является иметь дома 1-2 баночки с этой консервированной продукцией.
Фото: flickr.com/johnjoh/cc by sa 2.0

Польза квашеной капусты

Это целая сокровищница витаминов, особенно группы В и C, а также полезных микроэлементов, таких как сера, цинк, бор, железо, кальций, калий, натрий и фосфор.

Во время ферментации происходит процесс брожения, благодаря которому капуста обогащается уксусной и молочной кислотами. Эти кислоты не только способствуют лучшему пищеварению, но и регулируют микрофлору кишечника и активизируют обмен веществ.

Квашеная капуста это целая сокровищница витаминов, особенно группы В и C, а также полезных микроэлементов, таких как сера, цинк, бор, железо, кальций, калий, натрий и фосфор.Квашеная капуста это целая сокровищница витаминов, особенно группы В и C, а также полезных микроэлементов, таких как сера, цинк, бор, железо, кальций, калий, натрий и фосфор.
Квашеная капуста это целая сокровищница витаминов, особенно группы В и C, а также полезных микроэлементов, таких как сера, цинк, бор, железо, кальций, калий, натрий и фосфор.
Фото: rostovgazeta.ru

Польза орехов

Все они обладают многочисленными питательными веществами в достаточных количествах. Неважно какие орехи вы предпочтете, они обязательно принесут пользу организму, обогатив его растительным белком, жирными кислотами, витаминами и минералами.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Полезные продукты#Калорийные продукты#Полезные крупы#Белковые продукты#Медленные углеводы#Холодное время года
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