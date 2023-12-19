Какие продукты очень полезны в холодное время года

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Организм человека функционирует по-разному в теплое и холодное время года. Когда на улице холодно, он тратит гораздо больше энергии, чем в теплую погоду. Зимой мы сталкиваемся с недостатком света и тепла, что приводит к замедлению обмена веществ и существенному снижению уровня серотонина — гормона, ответственного за хорошее настроение. Так возникает вялость, быстрая утомляемость и плохое настроение. Когда на улице становится холодно, мы начинаем употреблять больше еды, особенно высококалорийной. Это доставляет нам временное чувство удовлетворения, но в итоге влияет на нашу фигуру и общее самочувствие. Чтобы чувствовать себя бодрыми и энергичными, есть несколько простых правил, которых стоит придерживаться.
Зимние блюда должны быть питательными, но в то же время необходимо выбирать полезные продукты. Часто в холодное время года возникает желание есть большое количество мучных и сладких продуктов, однако они содержат быстрые углеводы, которые дают мало энергии и приводят к накоплению жира. Рекомендуем добавлять в салаты и супы полезные крупы, например, киноа.
Чтобы пища легко переваривалась, стоит приготовить ее в духовке или запекать, а не жарить. Растительный белок очень важен, поэтому нужно включить в рацион горох, чечевицу и фасоль. Не забывайте о молочных продуктах, таких как кефир, ряженка, творог и молоко, они должны чаще появляться на вашем столе. Еще один важный элемент — злаки в любых проявлениях, будь то различные каши или цельнозерновой хлеб.
Медленные углеводы обеспечат организм запасом энергии, которой хватит надолго. Если вы предпочитаете энергоемкие продукты, такие как хлеб, каши и различные злаки, лучше всего употреблять их в первой половине дня, а белковую пищу — мясо или рыбу с овощами, а также молочные продукты — во второй половине дня.
Каша из овсянки является одним из самых питательных продуктов, что делает ее идеальным выбором для зимнего питания. Она согревает, легко готовится и долго сохраняет чувство сытости. В отличие от быстрых источников углеводов, которые многие люди выбирают на завтрак, таких как выпечка, сладкие батончики и газированные напитки, зерна овсянки расщепляются и перевариваются в желудочно-кишечном тракте долго. Это обеспечивает организм энергией, из-за чего вы будете долго чувствовать себя сытыми и получите много энергии из пищи. Кстати, одна чашка овсянки также содержит более 15% необходимой клетчатки в день. Если добавить к ней фрукты или ягоды, она станет идеальным завтраком для вас.
Очень полезным продуктом для зимы является печень трески. Во-первых, она содержит много омега-3 жирных кислот, которые защищают сосуды от атеросклероза. Когда наше питание в холодное время года становится более жирным и калорийным, эти кислоты считаются особенно важными.
Во-вторых, печень трески является рекордсменом по содержанию витамина D. Он имеет большое значение для нашего здоровья, особенно зимой. В это время солнца практически нет, и мы уже не получаем достаточно витамина D через синтез в коже, как это было летом.
Поэтому его нужно получать с едой. Идеальным выбором здесь будет печень трески. Хорошей привычкой является иметь дома 1-2 баночки с этой консервированной продукцией.
Еженедельно употребляйте по 1 чайной ложке. Необходимо помнить, что в печени трески содержится большое количество витамина D, поэтому не нужно перебарщивать с его количеством. Кроме того, не забывайте и о других продуктах, богатых этим витамином, таких как яичный желток, молочные продукты и говяжья печень.
Это целая сокровищница витаминов, особенно группы В и C, а также полезных микроэлементов, таких как сера, цинк, бор, железо, кальций, калий, натрий и фосфор.
Во время ферментации происходит процесс брожения, благодаря которому капуста обогащается уксусной и молочной кислотами. Эти кислоты не только способствуют лучшему пищеварению, но и регулируют микрофлору кишечника и активизируют обмен веществ.
Все они обладают многочисленными питательными веществами в достаточных количествах. Неважно какие орехи вы предпочтете, они обязательно принесут пользу организму, обогатив его растительным белком, жирными кислотами, витаминами и минералами.