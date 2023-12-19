Какие продукты очень полезны в холодное время года

Каша из овсянки является одним из самых питательных продуктов, что делает ее идеальным выбором для зимнего питания. Она согревает, легко готовится и долго сохраняет чувство сытости. В отличие от быстрых источников углеводов, которые многие люди выбирают на завтрак, таких как выпечка, сладкие батончики и газированные напитки, зерна овсянки расщепляются и перевариваются в желудочно-кишечном тракте долго. Это обеспечивает организм энергией, из-за чего вы будете долго чувствовать себя сытыми и получите много энергии из пищи. Кстати, одна чашка овсянки также содержит более 15% необходимой клетчатки в день. Если добавить к ней фрукты или ягоды, она станет идеальным завтраком для вас.