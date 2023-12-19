Кибермошенники рассылают сообщения от лица главы администрации Таганрога

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Во вторник, 19 декабря, глава администрации Таганрога Андрей Фатеев объявил, что его личность в переписках с земляками использовали кибермошенники.
По словам сити-менеджера, жителям Таганрога с неизвестных номеров стали приходить сообщения, содержание которых не раскрывалось. Адресант представился главой администрации Таганрога, чтобы вести переписку в мессенджерах и соцсетях с дончанами, цель этих коммуникаций Андрей Фатеев уточнять не стал.
«Будьте внимательны! Не вступайте в диалог», — обратился к согражданам Андрей Фатеев, призвав дончан доверять лишь официальной информации из доверенных источников.
Ранее в МВД Ростовской области объявили о планах создать собственную кибердружину.