Кибермошенники рассылают сообщения от лица главы администрации Таганрога

По словам сити-менеджера, жителям Таганрога с неизвестных номеров стали приходить сообщения, содержание которых не раскрывалось. Адресант представился главой администрации Таганрога, чтобы вести переписку в мессенджерах и соцсетях с дончанами, цель этих коммуникаций Андрей Фатеев уточнять не стал.