rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:41

Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Кибермошенники переписываются с дончанами от лица главы администрации Таганрога

Кибермошенники рассылают сообщения от лица главы администрации Таганрога

19 декабря 2023, 15:41
Фото: Midjourney
Кибермошенники переписываются с дончанами от лица главы администрации Таганрога
В Ростовской области неизвестные мошенники стали писать дончанам от лица главы администрации Таганрога Андрея Фатеева, об этом сообщил сам сити-менеджер в своем Telegram-канале.

Во вторник, 19 декабря, глава администрации Таганрога Андрей Фатеев объявил, что его личность в переписках с земляками использовали кибермошенники.

Кибермошенники заставили ростовчанку продать квартиру для помощи ВСУ
Узнать подробнее

По словам сити-менеджера, жителям Таганрога с неизвестных номеров стали приходить сообщения, содержание которых не раскрывалось. Адресант представился главой администрации Таганрога, чтобы вести переписку в мессенджерах и соцсетях с дончанами, цель этих коммуникаций Андрей Фатеев уточнять не стал.

«Будьте внимательны! Не вступайте в диалог», — обратился к согражданам Андрей Фатеев, призвав дончан доверять лишь официальной информации из доверенных источников.

Ранее в МВД Ростовской области объявили о планах создать собственную кибердружину.

Читайте также:
Прокурор Подмосковья рассказал, как защититься от кибермошенниковЖертвами кибермошенников становятся покупатели фальшивых COVID-справокКаждая пятая атака кибермошенников приходится на госучреждения
#Общество#Ростовская область#Таганрог#Надежда Пустяк#Мошенники#МВД#Соцсети#Последние новости Ростова на сегодня#Глава администрации#Информация#Андрей Фатеев#Происшествия
Подпишитесь
На Дону оказались самые богатые Деды Морозы и появилось внутреннее море России
Сегодня, 15:01
Колоссальные пробки сковали М-4 в Ростовской области. Показываем на карте
Сегодня, 16:12
В Батайске возбудили уголовное дело из-за угроз семье погибшего бойца СВО
Сегодня, 16:59
В Ростовской области возбудили 38 дел из-за несвоевременной уборки улиц от гололеда
Сегодня, 15:15
За рассылку «писем счастья» донским водителям потратят 64 млн рублей
Сегодня, 14:28
«Работягам здесь не место»: честные отзывы переехавших в Ростов-на-Дону
Сегодня, 13:58