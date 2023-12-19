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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Климатолог Иошпа рассказал, когда похолодает в Ростовской области

Климатолог Иошпа дал прогноз погоды на Новый год в Ростове

19 декабря 2023, 06:23
Фото: rostovgazeta.ru
Климатолог Иошпа рассказал, когда похолодает в Ростовской области
В Ростовской области через две недели может прийти похолодание, сообщил метеоролог Александр Иошпа.

Он рассказал 1Rnd, что в Ростовскую область пришло потепление, которое продлится около двух недель, после чего снова ожидается похолодание.

Если установится погода, которая была в предыдущие годы в эти периоды, то на Новый год в Ростове будет мороз и снег. Однако точный прогноз станет доступен лишь за пару дней до праздника.

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Александр Иошпа сравнил погоду с предыдущими годами и отметил, что последние недели декабря обычно бывают теплыми, но погода меняется к концу месяца.

Однако он подчеркнул, что это только вероятный сценарий и все может измениться.

Ранее более 530 деревьев рухнули в Ростове из-за льда и штормового ветра. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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