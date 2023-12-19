Климатолог Иошпа дал прогноз погоды на Новый год в Ростове

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Он рассказал 1Rnd, что в Ростовскую область пришло потепление, которое продлится около двух недель, после чего снова ожидается похолодание.
Если установится погода, которая была в предыдущие годы в эти периоды, то на Новый год в Ростове будет мороз и снег. Однако точный прогноз станет доступен лишь за пару дней до праздника.
Александр Иошпа сравнил погоду с предыдущими годами и отметил, что последние недели декабря обычно бывают теплыми, но погода меняется к концу месяца.
Однако он подчеркнул, что это только вероятный сценарий и все может измениться.
Ранее более 530 деревьев рухнули в Ростове из-за льда и штормового ветра. Материал на эту тему читайте по ссылке.