Колоссальные пробки сковали М-4 в Ростовской области. Показываем на карте

Так на картах стоят отметки о поломке легкового автомобиля на 968-м километре трассы М-4 «Дон», а также отметка о ДТП без подробностей на 942-м километре. Дорожные работы идут на 937-м и 961-м километре М-4 «Дон». От 960-го до 926-го километра пробка до и после переезда через Северский Донец, на объезд пробки через Среднеговейный (46 километров пути) потребуется потратить два часа и 18 минут, проезд пробки напрямую по мосту через Северный Донец займет два часа и 43 минуты.