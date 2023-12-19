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Колоссальные пробки сковали М-4 в Ростовской области. Показываем на карте

Колоссальные пробки сковали М-4 в Ростовской области. Показываем на карте

19 декабря 2023, 16:12
Фото: Midjourney
Колоссальные пробки сковали М-4 в Ростовской области. Показываем на карте

Колоссальные пробки сковали М-4 от Зверево до Каменска-Шахтинского

В Ростовской области ДТП и дорожные работы спровоцировали пробки на 46 километрах трассы М-4 «Дон», информация об этом появилась на сервисе «Яндекс. Карты».

Вечером вторника, 19 декабря, автомобилисты сообщили об огромной пробке на трассе М-4 «Дон» в районе Каменска-Шахтинского. По словам водителей, затор растянулся от Зверево за Каменск-Шахтинский в направлении Москвы, а причиной пробок стали два ДТП и несколько участков дорожных работ.

Фото: Яндекс Карты

Так на картах стоят отметки о поломке легкового автомобиля на 968-м километре трассы М-4 «Дон», а также отметка о ДТП без подробностей на 942-м километре. Дорожные работы идут на 937-м и 961-м километре М-4 «Дон». От 960-го до 926-го километра пробка до и после переезда через Северский Донец, на объезд пробки через Среднеговейный (46 километров пути) потребуется потратить два часа и 18 минут, проезд пробки напрямую по мосту через Северный Донец займет два часа и 43 минуты.

Жители Ростовской области сидят в темноте, мерзнут и часами простаивают в пробках
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Ранее движение на Северном обходе Ростова парализовало из-за горящего грузовика.

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