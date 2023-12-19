Лидер группы «Серьга» посвятил песню погибшему бойцу СВО из Батайска

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Ранее в Минобороны рассказали, что Рудаков погиб во время боя, а до этого оставил на стене здания послание. В нем он попросил тех, кто его увидит, позаботиться о его семье.
После этого глава министерства Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу бойца. Теперь стало известно, что Галанин посвятил песню погибшему.
Музыкант спел текст послания Рудакова, после чего добавил свои слова о том, что не успел сделать боец при жизни. Это видео набрало несколько тысяч просмотров.
Пользователи в комментариях написали, что сама песня им очень понравилась.