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Лидер группы «Серьга» посвятил песню погибшему бойцу СВО из Батайска

Лидер группы «Серьга» посвятил песню погибшему бойцу СВО из Батайска

19 декабря 2023, 06:58
Фото: Екатерина Борисова/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Лидер группы «Серьга» посвятил песню погибшему бойцу СВО из Батайска
Лидер музыкальной группы «Серьга» Сергей Галанин спел песню в честь Романа Рудакова из Батайска, который погиб в спецоперации, говорится в соцсетях артиста.

Ранее в Минобороны рассказали, что Рудаков погиб во время боя, а до этого оставил на стене здания послание. В нем он попросил тех, кто его увидит, позаботиться о его семье.

После этого глава министерства Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу бойца. Теперь стало известно, что Галанин посвятил песню погибшему.

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Музыкант спел текст послания Рудакова, после чего добавил свои слова о том, что не успел сделать боец при жизни.
Видео: /vk.com/sergaband

Музыкант спел текст послания Рудакова, после чего добавил свои слова о том, что не успел сделать боец при жизни. Это видео набрало несколько тысяч просмотров.

Пользователи в комментариях написали, что сама песня им очень понравилась.

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#Общество#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Спецоперация#Батайск#Сергей Шойгу#Минобороны#Министерство обороны
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