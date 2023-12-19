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Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

На Дону оказались самые богатые Деды Морозы и появилось внутреннее море Росси

На Дону оказались самые богатые Деды Морозы и появилось внутреннее море России

19 декабря 2023, 15:01
Фото: Midjourney
На Дону оказались самые богатые Деды Морозы и появилось внутреннее море Росси
В Ростовской области выяснили, сколько стоит Дед Мороз «по вызову», павшему участнику СВО из Батайска посвятили песню, а Азовское море стало внутренним морем России.
Сюжет
СВО

Новогодние чудеса для богатых

Аналитики «Тинькофф» провели исследование и выяснили, во сколько ростовчанам обойдется новогоднее поздравление от Деда Мороза.

По словам экспертов, Ростов-на-Дону вошел в пятерку федеральных лидеров среди городов-миллионников по стоимости услуг Деда Мороза и занял четвертую строчку рейтинга. Этого удалось достичь благодаря росту цен на услуги аниматора на 37%, так новогоднее чудо, поздравление от Деда Мороза, обойдется дончанам примерно в 2,8 тысячи рублей. Это средняя стоимость услуг более двух тысяч аниматоров, предлагающих поздравить детей и взрослых с наступающим 2024 годом.

Также аналитики объявили, что ближе к Новому году в Ростове значительно вырастут цены праздничные товары и деликатесы, в том числе икру. Согласно прогнозу экспертов, стоимость черной икры увеличится в 22 раза, красной — в 17 раз.

В память о павшем солдате

19 декабря стало известно, что лидер музыкальной группы «Серьга» Сергей Галанин посвятил песню истории Романа Рудакова из Батайска19 декабря стало известно, что лидер музыкальной группы «Серьга» Сергей Галанин посвятил песню истории Романа Рудакова из Батайска
19 декабря стало известно, что лидер музыкальной группы «Серьга» Сергей Галанин посвятил песню истории Романа Рудакова из Батайска
Фото: vk.com/sergaband

Важной новостью дня стало увековечивание памяти бойца СВО из Ростовской области. 19 декабря стало известно, что лидер музыкальной группы «Серьга» Сергей Галанин посвятил песню истории Романа Рудакова из Батайска, который стал известен уже после своей гибели.

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В Минобороны сообщили, что молодой человек погиб во время боя, успев оставить предсмертное послание на кирпичной кладке здания в Марьинке. В нем павший боец просил позаботиться о его близких.

Это вдохновило Сергея Галанина написать песню, включающую текст послания молодого человека, а также те планы и события, который батайчанин не успел пережить за свою короткую жизнь.

Право на море

Главной новостью дня стало сообщение главы МО РФ Сергея Шойгу, который объявил Азовское море внутренним морем России.

Главной новостью дня стало сообщение главы МО РФ Сергея Шойгу, который объявил Азовское море внутренним морем России.Главной новостью дня стало сообщение главы МО РФ Сергея Шойгу, который объявил Азовское море внутренним морем России.
Главной новостью дня стало сообщение главы МО РФ Сергея Шойгу, который объявил Азовское море внутренним морем России.
Фото: mil.ru

После почти двух лет с начала спецоперации военным удалось достичь существенных результатов и освободить более 83 тысяч квадратных километров земли, что больше площади ЛДНР на начало 2022 года в пять раз. Население на освобожденных территориях насчитывает более пяти миллионов граждан.

Кроме того, наиболее значимым результатом стало присвоение Азовскому морю статуса внутреннего моря России.

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