На Дону оказались самые богатые Деды Морозы и появилось внутреннее море России

После почти двух лет с начала спецоперации военным удалось достичь существенных результатов и освободить более 83 тысяч квадратных километров земли, что больше площади ЛДНР на начало 2022 года в пять раз. Население на освобожденных территориях насчитывает более пяти миллионов граждан.