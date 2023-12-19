На маршрут Ростов-Таганрог выйдет ретро-поезд к новогодним праздникам

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Всего накануне празднования Нового года запланировано два рейса из Ростова в Таганрог — 23 и 24 декабря. В январе будет организовано еще три рейса 4, 5 и 6 января.
Поезд на паровой тяге будет отправляться с вокзала «Ростов-Пригородный» в 09.35 мск. В пути он будет находиться почти два часа. А вот обратно в донскую столицу поезд будет возвращаться в 16.30 мск.
Ранее стало известно, что вечерней электрички из Ростова в Таганрог будут ходить по новому графику. По технической причине расписание электричек изменят.