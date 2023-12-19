rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

На маршрут Ростов-Таганрог выйдет поезд на паровой тяге к новогодним праздникам

На маршрут Ростов-Таганрог выйдет ретро-поезд к новогодним праздникам

19 декабря 2023, 08:32
Фото: 1MI
На маршрут Ростов-Таганрог выйдет поезд на паровой тяге к новогодним праздникам
В субботу, 23 декабря, из Ростова в Таганрог будет запущен поезд на паровой тяге, сообщают «Электрички Кавказа».

Всего накануне празднования Нового года запланировано два рейса из Ростова в Таганрог — 23 и 24 декабря. В январе будет организовано еще три рейса 4, 5 и 6 января.

Итоги недели: дончанам отменили новогодние гуляния и рассказали о ценах на застолья
Узнать подробнее

Поезд на паровой тяге будет отправляться с вокзала «Ростов-Пригородный» в 09.35 мск. В пути он будет находиться почти два часа. А вот обратно в донскую столицу поезд будет возвращаться в 16.30 мск.

Ранее стало известно, что вечерней электрички из Ростова в Таганрог будут ходить по новому графику. По технической причине расписание электричек изменят.

Читайте также:
В Ростове и Таганроге запустят дополнительные вечерние поезда с 19 ноябряРасписание электричек Ростов — Таганрог изменится с 10 ноябряЖители Ростовской области сидят в темноте, мерзнут и часами простаивают в пробках
#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Паровоз#Праздник#Поезд#Праздничная программа#Празднование Нового года#Праздник в Ростове#Новогодние праздники
Подпишитесь
Ростовчанам рассказали, когда начнется сезон дождей
Сегодня, 05:21
Климатолог Иошпа дал прогноз погоды на Новый год в Ростове
Сегодня, 06:23
Персоналу отеля в Миллерово стали угрожать после отказа заселить участников СВО
Вчера, 15:57
Барбер Еременко рассказал, какие стрижки будут популярными в Ростове в 2024 году
Вчера, 16:27
В центре Ростова из-под земли забил фонтан горячей воды
Вчера, 13:16
Китайские автомобили составляют 50% продаж в лизинге
Сегодня, 09:24