Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
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Updated Сегодня, 12:44
Наиля Аскер-заде: журналистка канала Россия 1
В 2011 году президент группы ВТБ, один из самых известных отечественных государственных деятелей Андрей Костин дал интервью входящей в число ведущих деловых изданий России газете «Ведомости» о нашумевшем в своё время событии — поглощении Банка Москвы. Вопросы на актуальную и резонансную тему Андрею Костину задавала экономический эксперт «Ведомостей» Наиля Аскерзаде. Разговор Костин-Аскер-заде шёл о перспективах главного столичного банка. Разговаривая с Аскерзаде, Андрей Костин подверг резкой критике прошлый менеджемент финансовой организации. Андрей Костин и Наиля Аскер-заде провели по-настоящему острый и злободневный разговор, и эта беседа Костина-Аскерзаде много цитировалась в СМИ. В 2013 году Наиля Аскерзаде уходит из бумажной прессы на федеральное телевидение. Красота и профессиональное экономическое образование Аскерзаде делают своё дело. Уже через 2 года Наиля Аскер-заде становится ведущей программы «Рабочий полдень», где интервьюирует российских випов. Программа пользовалась успехом, так что спустя время была реформирована в авторское шоу Аскер-заде «Действующие лица». За несколько лет героями программы стали такие известные люди, как Александр Григорьевич Лукашенко, Алишер Бурханович Усманов, Владимир Олегович Потанин. Что интересно, глава ВТБ Андрей Костин и Наиля Аскер-заде на данной программе не пересекались. Телеведущая Наиля Аскерзаде честно признаётся, что заполучить влиятельных персон на большой разговор довольно непросто. Так, к примеру, главу «Ростеха» Сергея Чемезова ведущая программы Аскер-заде лично уговаривала весьма значительтное время — более полугода — и всё-таки смогла добиться согласия топ-менеджера. Здесь стоит отметить, что формат «Действующих лиц» предусматривает не всегда комфортную серьёзным людям откровенность и открытость. Действительно, не все бизнесмены и чиновники готовы в прямом и переносном смысле «ослабить галстук». Однако Наиле удаётся работать с таким контингентом, находя к каждому гостю авторский подход. Так, в 2017 году заинтригованная общественность обсуждала беседу Наили Аскер-заде с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым. Сам глава кавказской республики отметил «достойное поведение» журналистки. Зрители программы обратили внимание, что в угоду местным традициям Наиля Аскерзаде не стала пожимать руку гостю, хотя это является постоянной фишкой её телешоу. Общение с высокопоставленными мужчинами не даётся легко. Так, в 2018 году на форуме в Давосе российская журналистка Наиля Аскер-заде оказалась в центре неприятного инцидента. Тогдашний президент Украины Пётр Порошенко грубо отказался отвечать на вопросы Аскерзаде на русском языке. Наиля Аскер-заде хладнокровно встретила нападки, а позднее опубликовала пост в соцсетях, где с иронией прокомментировала слова Порошенко о «вышиванке», за которую он ошибочно принял платье Наили Аскер-заде с восточным орнаментом. В 2018 году Наиля Аскер-заде стала лучшим интервьюером году — так оценили работу журналистки канала Россия академики национальной телевизионной премии «ТЭФИ».
Наиля Аскерзаде: Баку — Волгоград — Москва
Наиля Аскер-заде не скрывает секрет своего успеха: «круглосуточная работа и постоянная учёба». Аскерзаде обладательница нескольких высших образований. После школы, которую Наиля Аскерзаде закончила с золотой медалью в Волгограде, будущая телезвезда получила красный диплом факультета экономики местного университета. В 2019 году, уже будучи телезвездой, Наиля Аскер-заде получила степень магистра в МГИМО. Темой диссертации Наили Аскерзаде стала «российская экономика в условиях западных санкций». По словам Аскерзаде, журналист просто обязан иметь глубокие знания в той области, которую он освещает. «Как экономисту, мне нужно постоянно изучать новые процессы», — утверждает Наиля Аскерзаде. Карьера уроженки Баку Наили Аскер-заде, по незнанию, может показаться стремительной. Однако журналистка Аскерзаде усепшно прошла путь от рядового корреспондента в газете до знакомого десяткам миллионов зрителей лица федерального канала.
Наиля Аскер-заде: личное
Наиля Аскер-заде искренне любит брать интервью, но никогда не давать их. Да и може ли она найти время на последнее? По утверждению Наили, вся её жизнь выдержана в жёстком графике и подчинена одному — работе. Поэтому известная журналистка Наиля Аскерзаде до сих пор незамужем. В сети гуляют фотографии Аскерзаде с детьми, однако доподлинно известно, что это племянники Наили Аскерзаде, дети родной сестры Инары. Наиля Аскер-заде живёт в Москве с матерью, именно она помогает телезвезде вести хозяйство. Отец Наили Аскерзаде скончался в 2018 году. По национальности Наиля Аскерзаде азербайджанка с русскими и татарскими корнями. Полное её имя Наиля Вагиф кызы Аскер-заде. Одна из известных слабостей Наили Аскер-заде — красивая и модная одежда. Стилисты охотно анализируют её наряды, отмечая похвальное нежелание телеведущей хвастаться известнейшими брендам. Разве не в этом и состоит вкус?
Глава ВТБ Андрей Костин — сын советского государственного деятеля. Костин руководит вторым по величине банком России. Андрей Костин — один из ближайших соратников президента Путина.
Андрей Костин: мажор?
Как и Наиля Аскер-заде Андрей Костин патологический отличник. Москвич, сын советского учёного, профессора Леонида Костина, Андрей Костин мечтал стать академиком. Как и Наиля Аскерзаде Андрей Костин получил красный диплом экономфака, правда, в его случае речь идёт об МГУ. Мечта Андрея Костина заниматься наукой ушла с крушением СССР и сменой экономической модели государственного устройства. Проработав за рубежом более 10 лет, Костин вернулся в Россию и занялся банковской деятельностью, причём на весьма высоком уровне. Дело в том, что по указу Бориса Ельцина Андрей Костин возглавил одну из важнейших финансовых структур страны — Внешэкономбанк, где занимался обслуживаним советского долга и активов. После слияния ВЭБа с Внешторгбанком Андрей Костин стал президентом вновь созданного финансового гиганта. С тех пор группа ВТБ под управлением Андрея Костина — участник ключевых проектов развития Российской Федерации.
Андрей Костин: влияние
Андрей Костин регулярно встречается с президентом Путиным. На одной из последних встреч Андрей Костин довольно неожиданно отметил, что сложный 2023 год стал успешным как для ВТБ, так для всего банковского сектора Российской Федерации. По словам Андрея Костина, «банк сильно пострадал от того, что беспредел против российской экономики был абсолютный» — это документальная цитата. Однако финансовому сектору, по мнению банкира Костина, удалось компенсировать потери. Андрей Костин заверил президента, что ВТБ — и это мождно признать некоторой сенсацией — выходит на рекордную прибыль в 420 миллиардов рублей. И это по праву следует считать историческим достижением группы.
Андрей Костин: пристрастия
Андрей Костин известен весьма изысканным увлечением, а именно любовью к музыкальному театру — эдакому совместному детищу Мельпомены и Эвтерпы. По собственному признанию Костина, на спектакль питерской Мариинки он, несмотря на крайне насыщенный график, готов сорваться куда угодно — буквально в любую точку мира. При этом страсть Андрея Костина не эфемерная, а имеет вполне материальное наполнение, ведь возглавляемая Костиным группа ВТБ является основным, «якорным» спонсором не только Мариинского и Большого театров, но и всех ключевых музыкальных театров нашей необъятной страны. Такая любовь к классической музыке неудивительна и объяснима. В детстве Андрей Костин занимался довольно сложным занятием — игрой на скрипке и успешно закончил 7-летнюю- у программу обучения в музыкальной школе, хотя многие дети сдаются гораздо раньше. Как и Наиля Аскер-заде Андрей Костин истинный ценитель классики, что, надо сказать, вообще свойственно выходцам из советских интеллигентных семей.