Наиля Аскерзаде и Андрей Костин: Банк ВТБ и канал «Россия»

В 2011 году президент группы ВТБ, один из самых известных отечественных государственных деятелей Андрей Костин дал интервью входящей в число ведущих деловых изданий России газете «Ведомости» о нашумевшем в своё время событии — поглощении Банка Москвы. Вопросы на актуальную и резонансную тему Андрею Костину задавала экономический эксперт «Ведомостей» Наиля Аскерзаде. Разговор Костин-Аскер-заде шёл о перспективах главного столичного банка. Разговаривая с Аскерзаде, Андрей Костин подверг резкой критике прошлый менеджемент финансовой организации. Андрей Костин и Наиля Аскер-заде провели по-настоящему острый и злободневный разговор, и эта беседа Костина-Аскерзаде много цитировалась в СМИ. В 2013 году Наиля Аскерзаде уходит из бумажной прессы на федеральное телевидение. Красота и профессиональное экономическое образование Аскерзаде делают своё дело. Уже через 2 года Наиля Аскер-заде становится ведущей программы «Рабочий полдень», где интервьюирует российских випов. Программа пользовалась успехом, так что спустя время была реформирована в авторское шоу Аскер-заде «Действующие лица». За несколько лет героями программы стали такие известные люди, как Александр Григорьевич Лукашенко, Алишер Бурханович Усманов, Владимир Олегович Потанин. Что интересно, глава ВТБ Андрей Костин и Наиля Аскер-заде на данной программе не пересекались. Телеведущая Наиля Аскерзаде честно признаётся, что заполучить влиятельных персон на большой разговор довольно непросто. Так, к примеру, главу «Ростеха» Сергея Чемезова ведущая программы Аскер-заде лично уговаривала весьма значительтное время — более полугода — и всё-таки смогла добиться согласия топ-менеджера. Здесь стоит отметить, что формат «Действующих лиц» предусматривает не всегда комфортную серьёзным людям откровенность и открытость. Действительно, не все бизнесмены и чиновники готовы в прямом и переносном смысле «ослабить галстук». Однако Наиле удаётся работать с таким контингентом, находя к каждому гостю авторский подход. Так, в 2017 году заинтригованная общественность обсуждала беседу Наили Аскер-заде с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым. Сам глава кавказской республики отметил «достойное поведение» журналистки. Зрители программы обратили внимание, что в угоду местным традициям Наиля Аскерзаде не стала пожимать руку гостю, хотя это является постоянной фишкой её телешоу. Общение с высокопоставленными мужчинами не даётся легко. Так, в 2018 году на форуме в Давосе российская журналистка Наиля Аскер-заде оказалась в центре неприятного инцидента. Тогдашний президент Украины Пётр Порошенко грубо отказался отвечать на вопросы Аскерзаде на русском языке. Наиля Аскер-заде хладнокровно встретила нападки, а позднее опубликовала пост в соцсетях, где с иронией прокомментировала слова Порошенко о «вышиванке», за которую он ошибочно принял платье Наили Аскер-заде с восточным орнаментом. В 2018 году Наиля Аскер-заде стала лучшим интервьюером году — так оценили работу журналистки канала Россия академики национальной телевизионной премии «ТЭФИ».